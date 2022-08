Google Play Store dice stop alle VPN: cosa sta succedendo

Svolta epocale nel Google Play Store? Potrebbe darsi, fatto sta che il colosso di Mountain View, aggiornando la sua politica, ha deciso di bloccare le app VPN nel suo Play Store. L’obiettivo è quello di eliminare tali applicazioni che interferiscono o bloccano la pubblicità.

In altre parole, dal 1° novembre 2022 potranno aprire un tunnel sicuro a livello di dispositivo verso un servizio remoto solo le applicazioni che sfruttano la classe base di Android VPNService. In questo modo non sarà possibile “manipolare annunci che possono influire sulla monetizzazione delle app“, spiega il comunicato di Google.

VPNService – si legge nella nota ufficiale – è una classe base per le applicazioni per estendere e creare le proprie soluzioni VPN. Solo le app che utilizzano VPNService e dispongono di VPN come funzionalità principale possono creare un tunnel sicuro a livello di dispositivo verso un server remoto.

Perciò la nostra privacy è in pericolo? Scopriamo insieme cosa c’è in gioco con questa modifica e vediamo se sarà possibile continuare a utilizzare i servizi VPN per proteggere i propri dati nonostante la decisione del Google Play Store.

Google Play Store: addio VPN da novembre 2022

Secondo le nuove politiche annunciate il mese scorso, Google Play non permetterà più alle app VPN per Android di interferire con pubblicità e inserzioni e bloccarle. Potranno entrare nel catalogo dello Store solo quelle app che si basano sulla classe VPNService di Android.

Da ciò emerge chiaramente la volontà di Google di eliminare quelle applicazioni che bloccano le pubblicità. Ovviamente una scelta simile potrebbe lasciar spazio ai tracker che aspettano solo il momento giusto per tracciare la nostra navigazione e i nostri dati profilandoci a scopo commerciale.

In merito a questa scelta di business non si può dir nulla e non si può nemmeno biasimare Google Play. Tuttavia, questa decisione sta spingendo fuori da Android la privacy. Nondimeno, attualmente NordVPN risponde ai requisiti richiesti da Big G.

