Google Play Store: nuovo allarme app infette

Sempre più spesso il Google Play Store non risulta essere in grado di proteggere i suoi utenti da app infette. Infatti, sono ormai diversi, e sempre più frequenti, gli episodi in cui società di sicurezza informatica scoprono malware all’interno di applicazioni accessibili a tutti attraverso i canali ufficiali.

Una piaga che richiede, da parte di ciascun utente, un’azione responsabile che vada oltre la speranza di non incappare in un simile guaio. Oltre all’attenzione che si può avere nel verificare un’app attraverso una serie di elementi tra cui le recensioni recenti, le informazioni sullo sviluppatore e poco altro, occorre dotarsi di un sistema di difesa potente.

Meglio sarebbe affidarsi a un buon antivirus, come AVG Ultimate, che includa anche un controllo sistematico delle app installate dal Google Play Store e ogni qual volta sia necessario aggiornarle. Infatti, spesso succede che anche applicazioni storiche vengano vendute e dietro gli acquirenti si nascondano cybercriminali terribili.

L’ennesimo allarme è stato lanciato da Evina, grazie al suo ricercatore Maxime Ingrao, che ha rilevato una serie di app infette disponibili al download sul Google Play Store. Vediamo quindi quali sono quelle da non scaricare assolutamente e, se le avete per caso installate sul vostro dispositivo, da cancellare subito.

Google Play Store diventa un distributore di malware

In pratica, per colpa di queste app infette, il Google Play Store si è trasformato in un vero e proprio distributore di malware. Secondo i dati di Evina, questo pericoloso virus sarebbe stato installato più di 3 milioni di volte. Un numero importante che potrebbe aumentare se Big G non interverrà a migliorare i suoi sistemi di controllo.

Il malware scoperto all’interno di almeno otto applicazioni per Android è stato soprannominato Autolycos. La pericolosità sta nei suoi comportamenti furtivi e dannosi. Le applicazioni richiedono l’autorizzazione di accedere agli SMS dello smartphone, oppure il malware inizia a eseguire URL su browser remoti e così via, abbonando l’utente a servizi premium. Ecco l’elenco completo delle app infette:

Funny Camera

Razer Keyboard & Theme

Vlog Star Video Editor

Creative 3D Launcher

Wow Beauty Camera

Gif Emoji Keyboard

Freeglow Camera 1.0.0

Coco Camera v1.1

