Google Pixel Watch avrà una killer feature che Apple si sogna

Nelle ultime settimane si è molto sentito parlare di Google Pixel Watch, il primo smartwatch del colosso di Mountain View, per via delle eventuali funzionalità esclusive di cui potrà godere e anche della probabile data di lancio. In queste ore scopriamo che l’azienda ha in previsione di lanciare una nuova versione di Google Assistant per i dispositivi WearOS 3 con funzionalità mai viste prime; Google fa riferimento a un “rapidissimo tempo di risposta” a seguito dell’utilizzo della keyword “Hey Google”.

Google Pixel Watch arriverà con una nuova generazione di Google Assistant

Proprio questa parola chiave comporterà l’attivazione di una inedita UI sui device WearOS 3 con l’arcobaleno di colori tipici di Google e la frase “Ciao, come posso aiutarti?” posta al centro dell’interfaccia in attesa di un comando da parte dell’utente. Google ha confermato che il nuovo Google Assistant sarà disponibile per tutti gli utenti su Samsung Galaxy Watch4/Watch4 Classic come applicazione stand-alone da scaricare direttamente dal Play Store, andando così a colmare un’assenza che si è fatta sentire.

Non è ancora noto quando il nuovo assistente sarà disponibile su WearOS e quale sarà la lista definita dei device che lo riceveranno, ma è chiaro che Google Assistant su WearOS 3 possa rappresentare una killer feature fondamentale per contrastare lo strapotere di Apple nel mercato degli smartwatch. Già su mobile, infatti, chi possiede uno smartphone Android sa bene quanto l’assistente di Google sia di gran lunga più completo e funzionale di Siri nei tempi di risposta, nella qualità delle risposte e nell’esperienza di utilizzo generale.