Google Pixel Watch: l'unico dotato delle funzionalità esclusive di Wear OS?

Google, dopo aver portato in auge il marchio Pixel grazie ai suoi smartphone, si prepara per l'esordio nel mercato dei dispositivi indossabili intelligenti: tra non molto, infatti, dovrebbe essere ufficializzato anche il Pixel Watch.

Google Pixel Watch: cosa sappiamo al momento

Prima dell'annuncio di Big G, sono trapelati sul web interessanti dettagli relativi al futuro smartwatch. Un rapporto di 9to5Google ha svelato che il device, animato da Wear OS, sarà dotato di alcune esclusive funzionalità.

L'ultima versione dell'app Google include il tag “PIXEL_EXPERIENCE_WATCH”: questo suggerisce che l'orologio vanterà la presenza di particolari feature non disponibili su altre unità equipaggiate con Wear OS (almeno inizialmente).

Nello specifico, si ipotizza che il Pixel Watch metterà al servizio degli utenti un assistente virtuale di nuova generazione: questo consentirà di svolgere determinate operazioni molto più velocemente, in maniera mirata ed efficace.

Non è tutto: sempre secondo le anticipazioni trapelate online, nel Google Pixel Watch troverà spazio il cuore pulsante di un processore Samsung Exynos simile all'Exynos W920 che il gigante sudcoreano ha implementato sui modelli della gamma Galaxy Watch 4.