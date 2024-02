Google Pixel Watch 2 a 100€ in MENO su Amazon

Google Pixel Watch 2 ti mantiene sempre connesso, permettendoti di ricevere notifiche di chiamate, messaggi, email e aggiornamenti dai social media direttamente sul tuo polso. Puoi anche rispondere alle chiamate e ai messaggi utilizzando la tua voce o l’assistente Google e gestire facilmente la tua musica, i podcast e gli audiolibri.

Dotato di un cardiofrequenzimetro, un contapassi e un GPS integrati, lo smartwatch di Google monitora la tua attività fisica in modo accurato. Puoi scegliere tra una varietà di allenamenti preimpostati o creare il tuo personalizzato, tenendo traccia dei tuoi progressi e raggiungendo i tuoi obiettivi di fitness.

Consulta le previsioni del tempo, le ultime notizie e gli aggiornamenti direttamente dal tuo polso. Utilizza l’assistente Google per fare domande, impostare promemoria e controllare la domotica. Inoltre, puoi effettuare pagamenti sicuri e veloci utilizzando Google Pay.

Con la sua resistenza all’acqua fino a 5 ATM, il Pixel Watch 2, inoltre, ti accompagna ovunque, persino in piscina o sotto la doccia. La sua batteria a lunga durata ti consente di utilizzarlo per tutta la giornata senza doverlo ricaricare, mentre i vari cinturini intercambiabili ti permettono di personalizzare il tuo stile in base alle tue preferenze.