Google Pixel 9a: nuove immagini confermano l'addio alla Camera Bar

Nelle ultime ore sono trapelate sul web nuove immagini che ritraggono un’unità di test di Google Pixel 9a, con tanto di codice IMEI in primo piano (un aspetto piuttosto inusuale in questi casi). A parte il dettaglio insolito che può interessare fino a un certo punto, ciò che salta subito all’occhio è l’assenza della Camera Bar sul retro del dispositivo, confermando quelle che erano state le prime immagini del telefono un paio di mesi fa.

Google Pixel 9a arriverà senza Camera Bar

Sembra quindi ormai assodato che Google abbia voluto rinunciare alla Camera Bar per il futuro Pixel 9a. Non si tratta di una rinuncia banale, dato che nella nuova serie dei Pixel di quest’anno ha rappresentato l’elemento di maggiore discontinuità rispetto al design degli anni precedenti.

Al posto della Camera Bar il nuovo modello monterà posteriormente due fotocamere allineate in orizzontale, con accanto un flash LED. Nel nuovo medio gamma della famiglia Pixel il comparto fotografico posteriore è quasi a filo con la back cover opaca.

Per quanto riguarda invece la superficie frontale, la pellicola presente sull’unità di test non aiuta. Di certo c’è il foro della fotocamera frontale in alto al centro e il display completamente piatto su tutti i lati. Le certezze però si esauriscono qui.

Sarebbe stato interessante capire ad esempio lo spessore delle cornici, uno degli elementi più criticati del Pixel 8a di quest’anno. Non possiamo far altro che aspettare nuove immagini, nell’augurio che offrano qualche informazione in più su questo specifico aspetto.

D’altronde è verosimile pensare che la frequenza di questi leak aumenterà di pari passo con l’avvicinarsi del debutto sul mercato. Riguardo a ciò, ad oggi l’annuncio di Pixel 9a è previsto per la consueta conferenza Google I/O rivolta agli sviluppatori, in programma a maggio 2025, ma diverse indiscrezioni suggeriscono un lancio anticipato.