Google Pixel 8 Pro in offerta: a questo prezzo è il top di gamma da comprare

Il Google Pixel 8 Pro si posiziona come uno dei dispositivi di punta nel panorama Android del 2024, grazie non soltanto ad una scheda tecnica completa e da primo della classe, ma anche a tutti i vantaggi di essere uno smartphone progettato e prodotto da Google – e quindi con accesso prioritario ad un gran numero di funzionalità esclusive.

Il Google Pixel 8 Pro è finalmente in offerta su Amazon ad un prezzo molto accattivante. Con lo sconto del 18%, oggi lo paghi 899€. Se lo desideri, potrai dividere l’importo in più rate mensili, rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile.

Il Pixel 8 Pro è alimentato dal chipset Tensor G3 di Google, che mostra miglioramenti generazionali nelle prestazioni rispetto al suo predecessore. Questo chipset supporta una fluidità operativa quotidiana eccezionale, evidenziata dalla capacità di gestire giochi ad alta risoluzione con facilità.

Uno degli aspetti più lodati di questo dispositivo è il suo display. Il Pixel 8 Pro monta un pannello da 6.7 pollici Super Actua con una risoluzione di 2992 x 1344, caratterizzato da una luminosità eccezionale che rende i contenuti visibili anche sotto la luce diretta del sole. Questo schermo supporta anche un refresh rate variabile fino a 120Hz, garantendo un’esperienza visiva estremamente fluida.

Per quanto riguarda la fotografia, il Pixel 8 Pro è equipaggiato con un array di tre fotocamere posteriori che includono un sensore principale da 50MP, un teleobiettivo da 48MP con zoom ottico 5x, e un ultrawide da 48MP. Le capacità video e fotografiche sono notevoli, beneficiando delle tecnologie avanzate come il Pixel Shift e l’Ultra-HDR, che migliorano ulteriormente la qualità dell’immagine, soprattutto in condizioni di bassa luminosità.

Il Google Pixel 8 Pro si distingue per il suo design raffinato, prestazioni di alto livello, e caratteristiche innovative, rendendolo uno dei migliori smartphone Android del momento. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito a meno di 900€!