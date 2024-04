Google Pixel 7a ritorna al MINIMO STORICO su Amazon: è da prendere ADESSO

Senza troppi giri di parole: il Google Pixel 7a è il compatto di fascia media da prendere oggi. Il rapporto qualità/prezzo, infatti, è al top. Lo smartphone di Google è ora acquistabile al prezzo scontato di 379 euro, ritornando al minimo storico. Da notare che l’offerta è valida per tutte le colorazioni disponibili sullo store e consente, agli utenti abilitati ai pagamenti rateali, di completare l’acquisto optando per un pagamento in 5 rate, con carta di debito e senza interessi. Per sfruttare subito l’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Google Pixel 7a: è il compatto di fascia media da prendere

Il Google Pixel 7a ha tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni ma in un form factor compatto. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,1 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire tutte le funzioni dello smartphone, invece, c’è il SoC Google Tensor G2, lo stesso di Pixel 7 e 7 Pro, che viene supportato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Il sistema operativo è Android 14 con supporto software di primissimo livello garantito da Google.

Grazie all’offerta Amazon di oggi è possibile acquistare il Google Pixel 7a al minimo storico. Lo smartphone è ora disponibile al prezzo scontato di 379 euro. C’è anche la possibilità di pagare in 5 rate senza interessi, con carta di debito e senza costi aggiuntivi. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.