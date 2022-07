Google Pixel 7 Pro, nuove info e foto provenienti da un prototipo

Mentre mancano sempre meno giorno all’attesissimo arrivo di Google Pixel 6a in Italia, in queste ore il top di gamma Google Pixel 7 Pro si è reso nuovamente protagonista di un incredibile leak che ne svela i dettagli e anche qualche foto dal vivo.

Come sempre il responsabile di questa fuga di notizie è un prototipo del device del colosso di Mountain View: l’utente About40Clan ha condiviso su Twitter alcune foto che farebbero evidentemente riferimento proprio all’atteso top di gamma svelato ufficialmente per la prima volta durante lo scorso Google I/O.

Google Pixel 7 Pro si mostra in un leak: ecco foto e informazioni sull’atteso top di gamma

L’immagine mostra chiaramente un device con una cover evidentemente relativa a un altro smartphone: si può notare come i fori per i sensori e le fotocamere non sono affatto allineati con quelli del device in questione. Sembra che il device sia stato acquistato sul Market Place di Facebook come un “semplice” Google Pixel 6 Pro, ma un rapido controllo ha svelato la vera natura del telefono: si tratterebbe di un Pixel 7 Pro.

Le immagini, e il video nel thread di Twitter, mostrano chiaramente lo smartphone di fascia alta di Google in azione anche se, com’era prevedibile, il colosso di Mountain View ha prontamente bloccato in remoto il terminale di fatto trasformandolo in un piccolo mattoncino di vetro e alluminio. In attesa di vederlo arrivare in Italia in forma ufficiale a partire dal prossimo autunno, per molti sarà presentato nella prima metà di ottobre con Android 13 e il tanto atteso Google Pixel Watch, vi segnaliamo l’ottima offerta di Amazon per il validissimo Google Pixel 6.

