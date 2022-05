Google Pixel 7/7 Pro arriveranno in Italia fin da subito?

L’anno scorso a seguito del lancio ufficiale della serie Google Pixel 6 scoprivamo che i nuovi top di gamma non sarebbero arrivati fin da subito in Italia, ma con la nuova generazione il colosso di Mountain View ha invece deciso di fare le cose per bene: Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro, infatti, sono già sul Google Store italiano con la disponibilità attesa per questo autunno.

Si tratta di una notizia estremamente importante per il nostro Paese e anche per Google, a maggior ragione quando si considera che la serie Pixel 6 è stata la più popolare di sempre con un volume di vendite pari a quello della serie Pixel 4 e Pixel 5 sommate.

Google Pixel 7 e 7 Pro saranno disponibili in Italia sin dal primo giorno

A chi dopo il Google I/O della settimana scorsa si chiedeva se e quando i device di nuova generazione sarebbero arrivati anche nel nostro Paese, la risposta di Google si staglia in maniera chiara e decisa: “In arrivo quest’autunno Pixel7 Pro e Pixel 7 sono pronti all’azione”, come recita il banner presente sulla pagina ufficiale del Google Store (link in calce alla news).

Sebbene manchino ancora importanti dettagli sulle caratteristiche ufficiali dei nuovi device di Google, le anticipazioni rilasciate durante l’anteprima del Google I/O svelano la presenza del processore Google Tensor di seconda generazione e un design della barra della fotocamera posteriore leggermente migliorato. Rispetto alla serie Pixel 6, infatti, la nuova barra abbandona il frame in vetro per l’alluminio e il design generale appare ora più in armonia con il device mostrandosi come un’estensione del frame laterale del telefono.

Resta ancora avvolto nel mistero anche il prezzo di lancio per il nostro Paese, anche se c’è chi è piuttosto sicuro che l’azienda posizionerà i nuovi device di fascia alta allo stesso prezzo dell’attuale generazione. In attesa di scoprire se sarà veramente così, vi ricordiamo che Google Pixel 6 è in offerta su Amazon al prezzo più economico mai raggiunto prima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.