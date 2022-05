Google Pixel 6a si mostra in un video: occhio al sensore di impronte

A distanza di qualche giorno dalla presentazione durante il Google I/O dell’11 maggio, era arrivata la conferma ufficiale da parte di Google che il nuovo medio gamma Google Pixel 6a arriverà sul mercato con un nuovo sensore di impronte: in queste ore un inedito video unboxing conferma che effettivamente il nuovo device offrirà un’esperienza di sblocco più rapida rispetto quella attualmente presente sulla serie Google Pixel 6.

La confezione del device, come c’era da aspettarselo, è molto sottile e minuta per via dell’assenza del caricabatterie: al suo interno, oltre allo smartphone, è presente il cavo USB Type-C di ricarica, la clip per rimuovere il carrellino della SIM e un prominente branding del processore Google Tensor.

Google Pixel 6a: un video unboxing svela alcune informazioni sul nuovo device

L’elemento più importante del breve video è però il sensore di sblocco: com’è possibile notare dalle GIF sottostante, sembra che Google abbia finalmente integrato un modulo di gran lunga più prestante di quello attualmente integrato all’interno degli smartphone di fascia alta di ultima generazione.

Atteso al lancio anche in Italia a partire dal prossimo mese di giugno, il buon Google Pixel 6 è in offerta su Amazon a un prezzo molto interessante; certo, non sarà economico quanto il nuovo Google Pixel 6a, ma ha dalla sua un comparto fotografico migliore.

Scheda tecnica

Display OLED da 6.1 pollici a risoluzione Full HD+ da 2400 x 1080 pixel con sensore di impronte integrato, vetro Corning Gorilla Glass 3

HDR;

Processore Google Tensor con 6 GB di RAM LPDDR5 e 128 GB di spazio interno UFS 3.1;

Fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX363 da 12.2 MP con apertura f/1.7, flash LED, OIS e sensore ultra grandangolare Sony IMX386 da 12 MP con FOV di 107°, PDAF e apertura f/2.2;

Fotocamera frontale con sensore ultra grandangolare Sony IMX355 da 8 MP con FOV di 84° e apertura f/2.0;

Certificazione IP67 contro liquidi e polvere;

Dimensioni: 152.2 x 71.8 x 8.9 mm;

Peso: 178 grammi;

Connettività Dual SIM (nano + eSIM), 5G SA/NA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11ax (2.4 + 5 GHz), Bluetooth 5.2 LE, GPS e NFC;

Batteria da 4,306 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W;

Android 12.

