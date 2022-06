Google Pixel 6a, un video hands-on solleva dubbi sulle prestazioni

Come ben sappiamo questa estate il tanto atteso Google Pixel 6a sarà disponibile all’acquisto in Italia a partire da 459€, ma in queste ore la vera notizia è che il medio gamma del colosso di Mountain View è stato nuovamente “pizzicato” in rete in un video hands-on sul canale di uno youtuber malesiano.

Sebbene non ci siano grosse novità dal punto di vista del design che la compagnia stessa aveva svelato in quasi tutti i dettagli durante il Google I/O dello scorso mese di maggio, l’elemento forse più interessante del video hands-on riguarda le prestazioni del device.

Google Pixel 6a si mostra in un video hands-on con prestazioni inferiori alle aspettative

Sappiamo con certezza matematica che Google Pixel 6a monta lo stesso identico processore proprietario Google Tensor che trova posto sulla serie Google Pixel 6 ma, per qualche strano motivo, le prestazioni offerte dal chip sono di gran lunga inferiori rispetto a ciò che ci si aspettavamo da esso. Lo youtuber, infatti, ha mostrato i risultati raggiunti dal terminale su AnTuTu Benchmark pari a 703.376 punti; è un risultato molto sotto le aspettative e inferiore ai 725.210 punti raggiunti invece dal modello Google Pixel 6.

Al momento non è chiaro per quale motivo Google Tensor sul Pixel 6a non sia in grado di garantire prestazioni al pari di quelle disponibili invece sul Pixel 6 e Pixel 6 Pro, ma probabilmente è una questione legata alla poca ottimizzazione del terminale. Nel video si nota che lo smartphone è basato su Android 12L con le patch di sicurezza di aprile e in tutta probabilità necessita ancora di piccole ottimizzazioni che potrebbero migliorare la situazione.

Scheda tecnica

Display: gOLED da 6,1” a risoluzione FHD+ da 1080 x 2400 pixel con frequenza di aggiornamento a 60 Hz e sensore di impronte ottico nel display;

Processore Google Tensor GS101 GPU Mali-G78 MP20, 6 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di spazio UFS 2.2;

Fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX363 da 12,2 MP (f/1.7) con dual pixel PDAF e OIS, sensore ultra-grandangolare Sony IMX386 da 12 MP (f/2.2) con FOV di 114°;

Fotocamera anteriore con sensore Sony IMX355 da 8 MP (f/2.0);

Connettività Dual SIM (nano-SIM + eSIM), 5G (SA/NSA), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E (2,4 e 5 GHz), Bluetooth 5.2 (A2DP, LE), GPS, NFC e USB Type-C 3.1;

Dimensioni: 152,16 x 71,8 x 8,85 mm;

Peso: 170 grammi;

Batteria da 4400 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo da 18W;

Android 12.

