Google Pixel 6 non vende come dovrebbe, anche per colpa dei bug

Un nuovo e interessante rapporto di Wave7 sulle vendite della serie Google Pixel 6 attraverso gli operatori telefonici svela quanto il colosso di Mountain View stia cercando di spingere l’adozione di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro tramite Verizon.

Sembra, infatti, che Google assicuri ai dipendenti commerciali di Verizon una percentuale di vendita ben maggiore di quella garantita invece da altri brand del settore; l’azienda farebbe affidamento su questa leva per invogliare i rappresentati dell’operatore telefonico a spingere le vendite della serie Google Pixel 6.

Le vendite della serie Google Pixel 6 non vanno come dovrebbero

Nel rapporto pubblicato da Wave7, inoltre, si legge come i responsabili di vendita abbiano consigliato l’acquisto degli smartphone di Google solo dopo che i nuovi Samsung Galaxy S22 erano andati sold-out. Sembra che gli utenti interessati a un nuovo smartphone Android nella soglia superiore ai 400 dollari non prendano in considerazione i Google Pixel 6 per i molti problemi legati al software, più e più volte al centro di lamentele per i bug che ne compromettono il normale utilizzo – come non citare il nuovo bug che rifiuta le chiamate su Google Pixel 6 senza che gli utenti ne vengano a conoscenza.

Nonostante questo, però, l’ultimo dato raccolto da Counterpoint relativo alla popolarità dei brand vede Google al terzo posto delle preferenze in Nord America subito dietro Apple e Samsung, rispettivamente al primo e secondo posto della classifica. Inoltre, sempre secondo gli analisti di Couterpoint il Q4 2021 di Google ha visto un incremento del +56% YoY delle vendite del ramo mobile.

C’è il genuino timore che il problema dei bug renda gli smartphone di Google meno validi di quanto in realtà siano, e questo sentimento potrebbe anche ridurre l’interesse verso l’atteso Google Pixel 6a.

Le migliori offerte di oggi per Google Pixel 6 : tutti i prezzi

Chi è interessato alla miglior offerta attuale per un Google Pixel 6 può ambire ad un prezzo pari a 23,75€: è Ebay ad offrire ad oggi la miglior opzione d'acquisto.

Nella tabella successiva ecco tutte le offerte disponibili.