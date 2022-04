Google Pixel 6a arriverà senza una feature della fotocamera?

Google Pixel 6a, l’atteso medio gamma in arrivo possibilmente durante il Google I/O dell’11 e 12 maggio, potrebbe non supportare la modalità “Movimento” dell’applicazione Google Fotocamera. Il rumor, rilanciato dai colleghi di XDA, rappresenterebbe una bella mancanza considerato che si tratta di una feature piuttosto apprezzata sulla serie Google Pixel 6 in quanto permette di mantenere sempre a fuoco un soggetto in movimento (panning) e rende possibile scattare foto con esposizione lunga per creare una sfocatura ai soggetti in movimento.

La “conferma” che questa funzionalità sarebbe stata ritirata arriverebbe dalla mancanza del menu informativo che descrivere il modo in cui funzionano le due modalità di scatto: il codice sorgente presente nel dispositivo “bluejay” (aka Google Pixel 6a) non vede l’integrazione delle risorse necessarie per il panning e le foto a lunga esposizione.

Google Pixel 6a farà a meno della modalità di scatto “Movimento”?

Cercando di trovare una spiegazione alla mancanza della feature, secondo alcuni potrebbe dipendere dal fatto che il nuovo smartphone di fascia media di Google sarà sprovvisto del sensore principale da 50 MP che invece troviamo su Google Pixel 6; con tutta probabilità il colosso di Mountain View avrebbe deciso di introdurre un sensore da “soli” 12.2 MP, evidentemente non in grado di garantire un risultato soddisfacente e in pari a quanto ci si aspetta da un device Google Pixel.

Nonostante tutto, però, sembra che Google Pixel 6a arriverà con lo stesso design della serie Google Pixel 6, il processore proprietario Google Tensor e lo stesso display da 6.2 pollici con sensore di impronte integrato e fotocamera punch hole.