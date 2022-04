Google Pixel 6, chiamate rifiutate da un bug: cosa succede?

Mentre emergono sempre nuovi dettagli interessanti su Google Pixel 6a, il nuovo smartphone di fascia media atteso al lancio durante il Google I/O di maggio, torniamo a occuparci della serie Google Pixel 6 in quanto sembra essere colpita da un (ennesimo) bug che rifiuta automaticamente le chiamate senza nemmeno dare il tempo al telefono di squillare.

Infatti, in base alle diverse testimonianze presenti all’interno di un thread su Reddit, scopriamo che diversi utenti muniti di Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro si sono resi conto del problema solo dopo che erano stati avvisati da chi aveva provato a contattarli ma senza fortuna.

Un bug di Google Pixel 6 rifiuta le chiamate senza alcun motivo

“Almeno 4+ volte a settimana, qualcuno mi duce che ha provato a chiamarmi ma non ho alcuna notifica di chiamata persa. Quando controllo il mio registro delle chiamate scopro che la chiamata è stata rifiutata, cosa che ovviamente non ho fatto – continua l’utente su Reddit. Il mio telefono di solito è rivolto verso l'alto sulla scrivania o sul tavolo quando ciò accade e non vedo nemmeno la chiamata in arrivo.”

Come capita spesso in questi casi si cerca immediatamente di scoprire quale potrebbe essere la causa della comparsa di questo bug e, secondo alcuni, potrebbe essere direttamente correlato alla funzionalità Non disturbare anche se diversi utenti colpiti dal bug hanno già confermato che il problema si presenta anche se la feature è disattivata.

Google non ha ancora rilasciato alcun commento alla faccenda, ma è possibile che il team di sviluppo sia già a conoscenza del problema e stia sviluppando un apposito bug fix. Infine, chi vi scrive possiede un Google Pixel 6 aggiornato alle patch di aprile e non ha mai notato questo problema.

