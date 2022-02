Google Pixel 6 alle prese con nuovi problemi al lettore di impronte?

Non finisco i guai per Google che, dopo le segnalazioni per quanto riguarda la connettività Wi-Fi balleria sui Google Pixel 6 a seguito dell'aggiornamento di febbraio, viene nuovamente tirato in ballo per alcuni problemi legati invece al sensore di impronte integrato nel display. Sappiamo da tempo che si tratta di un argomento piuttosto spinoso per Google, da molti incolpato di aver introdotto un sensore di “seconda fascia” e per niente alla pari con quelli presenti invece in altri smartphone Android di fascia alta, ma in queste ore alcuni utenti si stanno lamentando di un problema che riguarda il tool di calibrazione del sensore.

Il sensore di Google Pixel 6 fa di nuovo le bizze

Rilasciato dal colosso di Mountain View nei mesi scorsi per chi deve cambiare il display di Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro, in queste ore si stanno moltiplicando le segnalazioni di chi non riesce ad avviare il tool senza andare incontro a un errore che non permette di utilizzarlo. “Ho sostituito il display del mio Pixel 6 Pro – sottolinea un utente sul forum di Google – e come suggerito da alte persone il sensore di impronte ha smesso di funzionare. Quando ho cercato di installare il software per la calibrazione del sensore di impronte, appare il messaggio ‘Non è possibile trovare il software per la calibrazione su questo dispositivo'“.

Fino ad oggi non è chiaro quanto sia diffuso il problema, ma di certo non rende più semplice una situazione già di per sé spinosa. A questo punto è bene evitare di procedere alla sostituzione del display fino a quando Google non rilascerà un fix per il software.

Le migliori offerte di oggi per Google Pixel 6 : tutti i prezzi

43,46€ per un Google Pixel 6: quella di Amazon è oggi la miglior soluzione in assoluto per l'acquisto.

Di seguito tutte le offerte al momento accessibili