Google Pixel 6, nuovi guai: questa funzione di Android non va

Alcuni utenti muniti di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro stanno notando un bug relativo alla rotazione automatica del display. L'incredibile bug che colpisce una delle funzionalità di Android più vecchie e utili, sembra essere arrivato con il Feature Drop di dicembre.

Un bug colpisce la rotazione automatica su Google Pixel 6

Reddit, ma anche il forum ufficiale della community di Google, inizia a essere popolato di commenti di chi, munito degli ultimi smartphone di fascia alta del colosso di Mountain View, sta sperimentando grossi problemi a far funzionare la rotazione automatica del display. Fortunatamente, però, come viene testimoniato da molte persone, il bug in questione non sembra essere tale da inficiare l'utilizzo stesso del telefono: basta semplicemente riavviare lo smartphone e come per magia la rotazione automatica torna a funzionare alla perfezione.

A quanto pare, come scoperto da Android Police, sembra che Android 12 non riesca a comunicare correttamente con i sensori (accelerometro e giroscopio) che si occupano di registrare i cambiamenti di inclinazione del telefono. Come risultato, i test relativi alla funzionalità dei sopracitati sensori conferma che si tratta di un problema software con i sensori.

Il team di sviluppo di Android 12 non trova pace: non solo ha dovuto interrompere il funzionamento di alcune funzionalità per via di alcuni bug, ma siamo quasi giornalmente colpiti dal notare la comparsa di nuovi bug; insomma, gli aggiornamenti per la serie Google Pixel 6 sono lontani anni luce dalla qualità alla quale ci aveva abituato il colosso di Mountain View in questi anni.

