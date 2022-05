Google Pixel 6 Pro, ancora un problema: questa volta tocca al display

Torniamo nuovamente a occuparci di un bug che colpisce il display di Google Pixel 6 Pro, dopo che in passato la serie di fascia alta di Google era già stata interessata da altri problemi. Infatti, in base alle ultime segnalazioni pubblicate in rete (su Twitter) e anche in un apposito thread su Reddit, si moltiplicano le lamentele di chi non riesce più a utilizzare il proprio device di fascia alta in quanto il display si spegne e non risponde più ai comandi touch.

Infatti, come sottolinea anche Artem Russakovskii su Twitter, volto noto di Android Police, il display del suo Pixel 6 Pro si spegne senza più rispondere ai comandi; l’elemento eccezionale di questo problema è che il telefono risulta operativo al 100%.

Il display di Google Pixel 6 Pro è colpito da un incredibile bug

Qualunque operazione si tenti per “risvegliare” il display risulta inutile e vana: gli utenti colpiti dal problema sono costretti a effettuare un riavvio completo tenendo premuto di accensione per 30 secondi di fila: solo con questa operazione il telefono torna nuovamente operativo con il display utilizzabile senza strani problemi.

Purtroppo, sembra che l’aggiornamento di maggio di questo lunedì non abbia risolto il problema, o almeno è quello che viene indicato online sul thread di Reddit.

