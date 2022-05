Google Pixel 6 si aggiorna: migliora il feedback aptico e molto altro

Puntuale come un orologio svizzero, il primo lunedì del mese corrisponde sempre con l’arrivo del nuovo aggiornamento di maggio per i Google Pixel (compresi i nuovi Pixel 6, spesso aggiornati con qualche settimana di ritardo) attualmente in fase di rilascio anche per i dispositivi commercializzati nel nostro Paese.

Rispetto all’aggiornamento del mese di aprile in cui erano presenti miglioramenti e correzioni che riguardavano la batteria, la fotocamera e l’interfaccia, in questo caso l’update di maggio si concentra su tre aspetti principali.

Google Pixel 6 (e non solo) riceve l’aggiornamento di maggio: le novità

Il changelog completo, infatti, fa riferimento alle seguenti novità:

Sensori Miglioramento del feedback aptico in alcuni specifici casi di utilizzo

Display e grafica Correzione di un problema che comportava l’attivazione del display senza interazione da parte dell’utente

Interfaccia grafica Correzione di un problema che in alcuni casi comportava il crash del launcher di sistema a seguito di un riavvio del dispositivo



La versione software dell’aggiornamento in fase di rilascio è la SP2A.220505.002 ed è uguale per tutti i dispositivi compatibili.

La lista dei dispositivi compatibili con l’aggiornamento

L’update tuttora in fase di rollout è disponibile per i seguenti dispositivi:

Google Pixel 3a

Google Pixel 3a XL

Google Pixel 4

Google Pixel 4 XL

Google Pixel 4a

Google Pixel 4a 5G

Google Pixel 5

Google Pixel 5a

Google Pixel 6

Google Pixel 6 Pro

Restando in termini di aggiornamento software, l’update di questo mese non sembra avere introdotto il tanto atteso supporto al Face Unlock per il modello Google Pixel 6 Pro; con tutta probabilità sarà necessario attendere l’arrivo del Feature Drop di giugno come era stato più volta paventato da alcuni leaker.

Infine, vi ricordiamo che l’ottimo Google Pixel 6 è disponibile in offerta su Amazon a un prezzo incredibilmente favorevole; non lasciatevi scappare quest’ottima occasione.