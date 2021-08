Google Pixel 6 disporrà del chip Tensor a 5 nm realizzato da Samsung: questo è quanto si evince dall'ultimo report trapelato online.

Google Pixel 6: maggiori dettagli sul SoC Tensor

Mentre BigG si sta preparando per il lancio della sua serie Pixel 6, un nuovo rapporto ha rivelato nuove informazioni sul chipset proprietario dell'azienda. I prossimi device sfoggeranno i SoC Tensor costruiti secondo un processo a 5 nm prodotto da Samsung.

All'inizio di questa settimana, il gigante dei motori di ricerca aveva annunciato che la sua ultima linea Pixel sarebbe stata alimentata da una CPU sviluppato internamente; è la prima volta che emerge una cosa del genere per il costruttore di telefoni americano.

Secondo il CEO Sundar Pichai, “Tensor si basa sulla nostra esperienza ventennale nell'informatica ed è la nostra più grande innovazione in Pixel fino ad oggi”. Ha inoltre aggiunto che questi core apporteranno “funzionalità completamente nuove, oltre a miglioramenti a quelle esistenti“, insieme alle “tecnologie di intelligenza artificiale e apprendimento automatico più innovative“.

Secondo un rapporto di NikkeiAsia, mentre Google non ha rivelato chi produrrà i suoi nuovi chip Tensor, fonti vicine alla questione hanno rivelato che sarà proprio il colosso tecnologico sudcoreano Samsung il suo partner di produzione e che i nuovi SoC si baseranno su un processo di fabbricazione a 5 nm. . In altre parole, il chip utilizzerà lo stesso nodo architettonico dello Snapdragon 888 di Qualcomm.

Sapevamo da tempo che l'OEM americano stesse lavorando al proprio chipset; erano emerse numerose fughe di notizie in merito al cosiddetto “Whitechapel”. Ma ora, i Tensor sono stati svelati e le notizie relative a un chip da 5 nm suggeriscono la sua migliore efficienza energetica e prestazioni rispetto alla gamma Pixel 5 di ultima generazione, la quale era dotata di uno Snapdragon 765 di fascia media. In particolare, veniamo a sapere che il chip Tensor è in sviluppo da quattro anni ed è stato progettato “specificamente per Pixel“.

