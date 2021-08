Un po' a sorpresa, con un post sul blog ufficiale, Google Pixel 6 e 6 Pro sono stati anticipati in via ufficiale. Confermata la presenza a bordo di Tensor, il primo processore realizzato in esclusiva per i device del colosso di Mountain View.

Google Pixel 6 e 6 Pro anticipati ufficialmente

Era una notizia troppo grossa, perché Big G aspettasse l'autunno per confermarla. E così, un po' a sorpresa, stasera è stata pubblicata in via ufficiale una nota che anticipa anche il design degli smartphone in arrivo. Quest'ultimo sarà di tipo industrial, con un comparto fotografico rivisto e ingrandito per fare spazio a un nuovo sistema di sensori più performante.

Cambieranno anche i materiali e le finiture dei device: alluminio lucido per il telaio del modello Pro e finitura in alluminio opaco per il 6. I device sono stati concepiti per rispecchiare il design software di Android 12, che dovrebbe integrarsi perfettamente con il guscio esterno dei terminali.

La novità più grande sarà all'interno, proprio grazie al potente processore Tensor, che è stato realizzato basandosi su modelli di intelligenza artificiale avanzati, che permetteranno un'esperienza d'uso innovativa, in grado di migliorarsi costantemente. L'idea era quella di mettere a punto un chip che rendesse di fatto unica l'esperienza d'uso di Google Pixel 6 e 6 Pro. Dal comparto fotografico alla sicurezza: i device saranno pregni di novità.

Nessun cenno specifico alla data di lancio, sappiamo solo che l'evento si terrà in autunno. In quel momento, conosceremo anche prezzo, uscita e disponibilità dei nuovi device. Fa un po' strano però che la landing page dedicata ai nuovi smartphone di Big G non sia raggiungibile in Italia mentre – ad esempio – in Francia si: è possibile che, anche per quest'anno, il colosso di Mountain View sia deciso a saltare il nostro paese?

