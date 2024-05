HONOR 200 Lite: 60€ di sconto immediato con coupon + bonus Trade-In

Il nuovo HONOR 200 Lite è tra i protagonisti delle offerte del giorno. Lanciato ufficialmente una settimana fa, il medio gamma della casa asiatica è in promozione a 269,90 euro sul sito ufficiale honor.com aggiungendo al carrello il codice sconto AH200L40 e approfittando del bonus Trade-In di 20 euro (l’aggiunta di un dispositivo usato da dare in permuta è facoltativo).

Il modello 200 Lite di HONOR è uno smartphone equilibrato, che fa della resistenza uno dei suoi principali punti di forza insieme a un’ottima ergonomia. Se si è alla ricerca di un nuovo device con un budget inferiore ai 300 euro, rientra nella lista dei migliori dispositivi.

HONOR 200 Lite in offerta a 269,90 euro sul sito ufficiale

Uno dei tratti distintivi del nuovo 200 Lite è il design ultra slim, che rende lo smartphone stiloso e moderno. A maggior ragione sorprende la sua resistenza, certificata da SGS Svizzera per una protezione a cinque stelle.

Sorprende anche la camera principale da 108 megapixel, con apertura f/1.8, in grado di restituire ottimi scatti, indipendentemente dalle condizioni di luce. Un ottimo punto a favore di questo smartphone HONOR, anche se si pensa a quanto offre la concorrenza in questa fascia di prezzo.

Stupisce infine la batteria da 4.500 mAh, con ricarica rapida a 35W. Pur non essendo infatti la classica 5.000 mAh montata sulla maggior parte dei medi di gamma in quest’ultimi mesi, riesce a garantire la stessa autonomia extra-large, permettendo di arrivare a sera con una carica residua ancora importante.

Approfitta dunque della promo lancio su HONOR 200 Lite del sito ufficiale, così da acquistarlo a 269,90 euro invece di 329,90 euro (anche in 3 rate a interessi zero). In più, aggiungendo soli 1,90 euro si riceve in bundle il caricatore HONOR SuperCharge da 66W.