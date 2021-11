Google Pixel 6: forse lo abbiamo sopravvalutato?

Google Pixel 6 sembra avere una capacità di ricarica rapida alquanto sopravvalutata, secondo quanto dichiarato dai nuovi test emersi in rete.

Google Pixel 6: la velocità di ricarica è sopravvalutata, forse

Gli ultimi modelli della serie Pixel 6 di Google godono di un'eccellente configurazione fotografica, presente sia sull'iterazione standard che Pro.

Quest'ultimo, ad esempio, ha anche ottenuto una valutazione top in termini di prestazioni fotografiche, ma sembra che ci siano ancora alcuni problemi relativi al potenziale di ricarica rapida dichiarato del nuovo prodotto.

Un recente test ha dimostrato che il Samsung Galaxy S21 ha superato il device di BigG in termini di velocità di carica e velocità di riconoscimento delle impronte digitali. Sebbene i dettagli della sfida non siano stati completamente forniti, un altro test ha ora dimostrato che la capacità di ricarica da 30 W di Pixel 6 e Pixel 6 Pro potrebbe non essere del tutto corretta.

Dai risultati dichiarato sembra confermato che la velocità di ricarica è piuttosto lenta rispetto a quanto detto ufficialmente da Google. La pagina ufficiale di supporto del Pixel 6 aveva affermato che la batteria si poteva ricaricare fino al 50% in soli 30 minuti, utilizzando però il caricabatterie USB-C da 30 W di Google con USB-PD 3.0 (venduto separatamente).

Tuttavia, diversi test con il caricabatterie USB-C ufficiale da 30 W hanno rivelato che la potenza massima ottenuta dai due modelli era di 22 W, con una media di 13 W durante l'intero ciclo di ricarica. I test sembrano essere molto precisi, con alcuni altri connettori USB Power Delivery PPS ad alta potenza di Samsung, Anker ed Elecjet, che ottengono tutti una potenza massima di 22 W da Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

I risultati mostrano anche tempi di ricarica medi significativamente più alti per la serie Pixel 6 rispetto alla line-up 2020 e anche in confronto a quelli dell'S21.