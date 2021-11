Samsung Galaxy S21 vs Google Pixel 6: chi è il più veloce?

Il Samsung Galaxy S21 sfida il nuovo Google Pixel 6 Pro nella ricarica cablata e nel test di velocità del fingerprint. Vediamo quale dei due flagship è più veloce in queste operazioni.

Samsung Galaxy S21 vs Pixel 6: chi si ricarica prima?

Un confronto tra il Pixel 6 Pro appena rilasciato e la serie Galaxy S21 in relazione alla loro capacità di ricarica wireless e rilevamento delle impronte digitali ha posto l'S21 davanti all'ultima offerta di punta di Google. Entrambi gli smartphone sono alimentati da chip prodotti da Samsung e mostrano alcune altre somiglianze. Inoltre, ambo i dispositivi sono dotati di una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 30 W disponibile sul Pixel 6 Pro.

Un esperto del settore tecnologico ha ora affiancato entrambi gli smartphone e ha testato le loro velocità di ricarica. Stando a quanto si nota, sembra che il Galaxy S21 superi il Pixel 6 Pro, e questo è un po' inaspettato. Con il potenziale di ricarica rapida di 30 W del Pixel 6 Pro, si prevede che alla fine questo abbia una fast charge più rapida del normale. Eppure… i risultati hanno mostrato che l'S21 ha raggiunto il 30% di ricarica in 15 minuti mentre il Pixel 6 Pro era ancora al 24%. Il Pixel 6 aveva raggiunto solo l'84% di carica in 66 minuti quando invece l'S21 aveva già raggiunto il 100%.

Non si fa menzione del fatto che questo esperimento sia stato replicato e questo potrebbe essere fuorviante se non contestualizzato. La serie Galaxy S21, secondo il rapporto, aveva anche una maggiore velocità nel riconoscere le impronte digitali rispetto al Pixel 6 Pro. Questa differenza di velocità potrebbe essere nella migliore delle ipotesi, una cosa abbastanza marginale, poiché entrambi i dispositivi sono in grado di rilevare rapidamente le impronte digitali in pochi istanti.

Le condizioni in cui sono stati eseguiti questi test non sono state completamente specificate ed è difficile trarre una conclusione diretta sulle velocità di ricarica per entrambi i dispositivi. Si consiglia di prendere i risultati di questi video-test con “un pizzico di sale”.