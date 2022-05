Pixel 6, perché il top di gamma di Google non avrà il Face Unlock?

Del Face Unlock di Google Pixel 6 si è parlato in lungo e in largo in quest’ultimo periodo, soprattutto a seguito della scoperta che la funzionalità verrà presto supportata dal modello Google Pixel 6 Pro grazie a una chiara indicazione contenuta all’interno della Beta 1 di Android 13.

Considerando che i due top di gamma di Google sono quasi identici, per quale motivo il motivo non “Pro” non dovrebbe supportare la funzionalità di sblocco rapido con il volto?

Google Pixel 6 non supporterà il Face Unlock per una questione di fotocamere

La questione è molto semplice, in realtà. Per quanto Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro siano device con in comune molte caratteristiche – una su tutte la presenza del processore proprietario Google Tensor -, in realtà montano fotocamere frontali piuttosto differenti. Il modello premium, infatti, monta il sensore Sony IMX663 da 11.1 MP con supporto dual pixel auto focus (DPAF) mentre il sensore Sony IMX355 da 8 MP presente sul modello vanilla manca di questa tecnologia.

Il supporto DPAF è fondamentale in quanto permette di riconoscere in maniera precisa i contorni del volto, a cui si affiancano poi gli incredibili algoritmi dell’intelligenza artificiale e della tecnologia ARCore per fare tutto il resto. Con tutta probabilità questa differenza hardware è la base per cui il pur ottimo Google Pixel 6 non potrà offrire ai propri utenti il supporto allo sblocco facciale.

