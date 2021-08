Google sta per rilasciare la sua serie annuale di dispositivi di punta; si chiameranno Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Il loro debutto è previsto per il prossimo autunno. Dai rapporti e da quanto dichiarato dalla compagnia, sappiamo che i terminali verranno dotati del primo chipset proprietario sviluppato internamente all'azienda, il SoC Tensor.

Google Pixel 6 e 6 Pro: il SoC Tensor è la più grande rivoluzione di sempre

Il CEO di Google, Sundar Pichai, ha rivelato che il chip Tensor personalizzato di Google ha impiegato 4 anni per essere pronto. Inoltre, Pichai afferma che questo SoC è la più grande innovazione nella storia della serie Pixel di Google. Tuttavia, dobbiamo ancora capire di cosa potrà, effettivamente, fare questa soluzione.

La serie Pixel 6 avrà moduli RAM fino a 12 GB di RAM. Tuttavia, dal punto di vista delle specifiche hardware, sappiamo che il costo di ricerca e sviluppo della serie Google Pixel 6 non è stato economico. Inoltre, i dirigenti di BigG hanno recentemente suggerito che il prezzo di vendita sarebbe stato più alto di quello dei device usciti finora.

Rick Osterloh, un dirigente responsabile dell'hardware di Google, ha dichiarato in un'intervista a The Verge che la serie Google Pixel 6 verrà rilasciata come una serie di articoli premium e di alta qualità.

Secondo 9to5Google, il prezzo della versione standard della gamma potrebbe essere alla pari con quello del Galaxy S21+. Per quanto riguarda Pixel 6 Pro, il suo prezzo potrebbe essere paragonabile a a quello del Galaxy S21 Ultra.

Pixel 6 è dotato di un display FHD+ da 6,4 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Tuttavia, il Pixel 6 Pro utilizza un pannello QHD+ da 6,7 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Entrambi i telefoni hanno tre fotocamere posteriori, ma il modello premium ha un'ottica tele con zoom 4x. Dalle informazioni emerse finora, il SoC Tensor dovrebbe essere un chip AI: ciò significa che sarà in grado di elaborare direttamente i modelli AI e ML sul telefono, consentendo agli utenti di avere una migliore esperienza con la fotocamera, con il riconoscimento vocale e con le altre funzioni al seguito. L'enfasi è stata posta sull'assistente vocale, sulle funzionalità legate alla traduzione istantanea, sul generamento dei sottotitoli e la capacità di dettatura.

Si ipotizza che Pixel 6 e Pixel 6 Pro riceveranno cinque anni di aggiornamenti software, con quattro anni di major release Android.

