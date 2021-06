La data di uscita del Google Pixel 5a potrebbe essere fissata ad agosto, secondo un recente rapporto emerso in rete nelle scorse ore.

Google Pixel 5a: nuovi rumor emersi in rete

Quando il rumor ha affermato che Google Pixel 5a era stato cancellato a causa della carenza globale di chip ha iniziato a fare il giro del web, l'azienda ha prontamente smentito il tutto affermando che il telefono sarebbe stato svelato nello stesso arco di tempo in cui è stato annunciato il Pixel 4a. Ora, un nuovo rapporto di Bloomberg afferma che il midrange del colosso di Mountain View uscirà ad agosto.

Il rapporto afferma inoltre che il terminale verrà lanciato e rilasciato ad agosto. Il predecessore invece, è stato annunciato il 3 agosto ed è stato messo in vendita il 20 agosto in alcuni mercati selezionati e in altri invece, soltanto ad ottobre. Secondo nuove fonti, quest'anno Google distribuirà Pixel 5a in pochi Paesi, USA e Giappone in primis.

Il mediogamma di BigG potrebbe non essere un aggiornamento importante rispetto a Pixel 4a 5G. Si ipotizza che il nuovo telefono sia alimentato dal chipset Snapdragon 765G, lo stesso SoC visto sugli smartphone Pixel 4a 5G e Pixel 5. È improbabile che la società rilasci un'edizione 4G del nuovo arrivato.

I rendering CAD del Pixel 5a apparsi all'inizio di quest'anno hanno rivelato che sfoggerà uno schermo OLED da 6,2 pollici con un design perforato. Il dispositivo dovrebbe presentare un modulo quadrato per le sue due fotocamere, con flash LED al seguito. Dovrebbe anche essere dotato di uno scanner di impronte digitali tradizionale.

Nelle notizie correlate, Google dovrebbe lanciare gli smartphone Pixel 6 e Pixel 6 Pro nell'ottobre di quest'anno. Si dice che questi telefoni siano guidati dal chip personalizzato dell'azienda che potrebbe offrire prestazioni simili a quelle dello Snapdragon 870. Anche il Pixel Watch dovrebbe diventare ufficiale nel prossimo autunno. Speriamo bene.

