Pixel 6 potrebbe contenere davvero il chip personalizzato Whitechapel di Google, secondo quanto si apprende da nuove indiscrezioni trapelate sul web in queste ore.

Pixel 6: Whitechapel, il SoC prodotto da Google e Samsung?

Il mese scorso è stato riferito che il prossimo Google Pixel 6 potrebbe non presentare un SoC Snapdragon. Invece, dovrebbe ospitare un chip prodotto da Google, che ha il nome in codice “Whitechapel“. Un nuovo rapporto di XDA Developers afferma che nuove prove sembrano indicare che Pixel 6 sarà guidato proprio dal processore proprietario dell’azienda.

Nello screenshot condiviso dalla pubblicazione, il testo “Whitechapel” è visibile nell’URL menzionato da uno degli ingegneri di Google in una modifica del codice inviata all’Android Open-Source Project (AOSP). La pubblicazione afferma che il P21 menzionato dall’ingegnere nella riga “Non è necessario il dominio principale per utilizzare binder_use. Questo vive bene su P21 “, potrebbe riferirsi al futuro Pixel-phone. P21 potrebbe non essere il Pixel 5a poiché dovrebbe presentare lo Snapdragon 765G, che ha alimentato il Pixel 4a 5G l’anno scorso.

Nell’URL, Whitechapel fa riferimento al chip di Google e “GS101” probabilmente sta per Google Silicon. 9to5 Google aveva segnalato il mese scorso che il chip Whitechapel potrebbe essere in costruzione presso la divisione SLSI (System Large Scale Integration) di Samsung. Poiché lo SLSI è anche responsabile dei chip Exynos, le speculazioni sono diffuse sul fatto che il primo chip di Google avrà alcune caratteristiche comuni con Samsung Exynos.

Rapporti precedenti hanno affermato che potrebbe essere un SoC ARM octa-core da 5 nm che può comprendere due core CPU Cortex-A78, due core Cortex-A76 e core Cortex-A55 quad e una GPU ARM Mali. Le prestazioni potrebbero essere simili a quelle del chip della serie Snapdragon 7 di Qualcomm.

Utilizzando il proprio SoC, Google avrà probabilmente un controllo migliore sugli aggiornamenti dei driver poiché non avrà bisogno di fare affidamento su Qualcomm. Ciò significa che i driver potranno essere compatibili con le versioni più recenti del sistema operativo Android per un tempo più lungo. Al momento, i dispositivi Pixel offrono agli utenti 3 anni di aggiornamenti del sistema operativo Android. Tuttavia, avere un proprio processore interno potrebbe consentire a Google di offrire 4 o 5 generazioni di aggiornamenti del sistema operativo.

