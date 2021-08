Hai sempre desiderato avere un assistente vocale in casa? Acquista subito Google Nest Mini e avrai a portata di mano il favoloso aiutante di Mountain View. Su eBay lo paghi appena 29,90€ ossia il metà prezzo e lo ricevi a casa tua gratuitamente.

Google Nest mini: il mondo nelle tue mani

Google Nest Mini è la partenza ideale se vuoi far diventare la tua casa intelligente senza dover spendere una cifra. Con la promozione in atto, poi, risparmi davvero bei soldini e ti porti a casa un prodottino unico. Semplice, di piccole dimensioni e in colorazione bianca e grigia, questo device ti rende la vita più facile: per utilizzarlo ti basta solo la tua voce.

Arriva a casa tua con il suo cavetto che devi collegare semplicemente alla corrente. Una volta che si sarà accesso ti toccherà scaricare l'applicazione Home su smartphone e tac: il gioco sarà fatto. Potrai collegare i tuoi abbonamenti preferiti così da chiedere all'assistente di riprodurre musica, avviare streaming sui tuoi altri dispositivi e così via.

Ovviamente ha una cassa favolosa integrata: la riproduzione musicale è buona e potente. Gestisci il volume sfiorando la superficie destra e sinistra del Nest così da avere tutto sotto controllo.

Vuoi sapere altro? Se vuoi lo abitui alla tua voce così risponderà solamente ai tuoi “Ok Google“.

Acquista subito il tuo Google Nest Mini su eBay a 29,90€. Lo ordini subito e lo ricevi in modo veloce e gratuito in tutta Italia. Il venditore p coperto dalla garanzia del sito ed ha molti feedback positivi.

