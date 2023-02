Google Nest Hub 2: che prezzo! Risparmia subito più del 40% su eBay

Oggi vogliamo segnalarti un’occasione decisamente interessante. Il Google Nest Hub di seconda generazione è in offerta su eBay, dove è proposto con un robusto sconto del 40%. Il prodotto non richiede grandi presentazioni: stiamo parlando dell’hub per la domotica di Google con funzione di smart speaker.

Grazie al suo piccolo schermo, potrei tenere sotto controllo tutti i dispositivi smart della tua casa, a partire dai termostati. Ma si tratta soprattutto di un dispositivo della linea Google Nest, che offre, dunque, tutte quelle funzioni che ci si aspetta da uno smart speaker. Potrai usarlo per riprodurre la tua musica preferita, per ascoltare le notizie e ovviamente anche per richiedere informazioni e ascoltare fatti curiosi. Lo comandi usando la tua voce.

Normalmente il Google Nest Hub di seconda generazione viene proposto a 99€, ma grazie a questa offerta lo pagherai 59,90€. Ma non è finita, perché applicando il codice CASA23 otterrai anche un ulteriore sconto del 10%. Davvero niente male!

Il piccolo smart display LCD può essere utilizzato per riprodurre i video di YouTube e per avere sempre sottocchio tutte le tue informazioni più importanti, tra cui il meteo. Peraltro, il Nest Hub dispone anche di un sensore per la temperatura, oltre che che un sensore per la luce ambientale che adatterà automaticamente la luminosità in base alle tue esigenze. Tra le novità introdotte rispetto alla prima generazione, troviamo anche un sensore Motion Sense, che consente al Nest Hub, se posizionato sul comodino, di offrire un’altra interessante funzione: il monitoragio del sonno. Ogni mattina potrai svegliarti con un resoconto sulla qualità del tuo sonno.

Grazie all’integrazione con lo standard Matter, potrai utilizzarlo per controllare tutti i tuoi dispositivi connessi intelligenti. Ad esempio potrai usare lo schermo del Nest Hub per controllare le telecamere di videosorveglianza. Insomma, come avrai ormai capito stiamo parlando di uno dei migliori hub per la domotica con funzioni di smart speaker sul mercato. A questo prezzo non puoi davvero fartelo scappare. Acquistalo subito a 59,90€ e non dimenticarti di inserire il codice CASA23 per ottenere un ulteriore sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.