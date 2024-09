Google Chrome: con un clic puoi liberarti di queste odiose notifiche

Google Chrome è senza dubbio il browser più utilizzato a livello globale: la sua popolarità non implica necessariamente che sia il più affidabile dal punto di vista delle performance e della sicurezza, ma i dati parlano chiaro in merito a quali siano le preferenze degli utenti.

Tuttavia, Big G continua a lavorare per introdurre nuove funzionalità in grado rendere l’esperienza d’uso ancora più affidabile e soddisfacente, fornendo anche un maggiore controllo sui propri dati personali.

Google Chrome contro le notifiche “invadenti”

Con gli ultimi aggiornamenti, Google Chrome ha implementato un Safety Check potenziato, un’opzione semplificata per gestire le notifiche dei siti web e nuovi permessi temporanei per l’accesso ai dati. In questo caso ci soffermeremo sulla seconda funzionalità, vale a dire quella che potenzialmente dovrebbe essere la più utilizzata dall’utente medio.

Quante volte capita di ricevere frequenti notifiche da siti web che, magari, abbiamo visitato per mezzo secondo con Google Chrome? In altri casi, potremmo aver consapevolmente attivato un’opzione per ricevere sporadici aggiornamenti da quegli stessi portali, non immaginando che sarebbe poi partita una vera e propria marea di “Ehi, hai dato un’occhiata alle nostre ultime novità?“.

Su dispositivi Pixel, e presto anche su altri device Android, sarà possibile disattivare le notifiche di un sito direttamente dalla “tendina” e con un semplice tocco: gli screenshot in alto presentano il pulsante Unsubscribe (Annulla iscrizione) che si occuperà di tutto il “lavoro sporco”.

Google ha già registrato un calo del 30% nel numero di notifiche indesiderate sui dispositivi Pixel compatibili e prevede di estendere questa pratica soluzione di Chrome ad un maggior numero di utenti già con i prossimi aggiornamenti.