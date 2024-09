Ma un'occhiatina a Samsung Galaxy S25 standard vogliamo darla?

Finora si è parlato tantissimo di Samsung Galaxy S25 Ultra, ma anche il modello base della gamma merita la stessa attenzione.

Oggi, grazie all’ennesima collaborazione fra Android Headlines e il leaker OnLeaks, possiamo dare uno sguardo al design di Samsung Galaxy S25 in versione base.

Immagini

Nelle immagini pubblicate in queste ore, Samsung Galaxy S25 presenta un’estetica simile al Galaxy S24 ma con alcune differenze circa la configurazione della tripla fotocamera. I render suggeriscono che le singole lenti saranno circondate da un anello nero più spesso rispetto al modello precedente. Ovviamente, non mancherà il flash LED subito di fianco.

Un’altra novità potrebbe riguardare le dimensioni di Samsung Galaxy S25. Si ipotizza infatti che l’azienda ridurrà leggermente il formato del telefono: 146,9 x 70,4 x 7,2 mm rispetto ai 147,0 x 70,6 x 7,6 mm dell’S24. Questa modifica dovrebbe permettere anche di diminuire leggermente lo spessore delle cornici.

Eccezion fatta per tali dettagli, si prevede un display sostanzialmente invariato rispetto a quello del predecessore: le anticipazioni indicano che Samsung Galaxy S25 avrà ancora uno schermo da 6,2 pollici. Il design, con lati piatti e angoli arrotondati, rispecchia quello dei precedenti modelli base e Plus, che quest’anno influenzerà in parte anche la versione Ultra.

Continuando ad esaminare le possibili specifiche tecniche, i rumor condivisi nel mese di giugno prospettavano la conferma di un sensore fotografico principale da 50 MP, mentre gli altri due obiettivi dovrebbero essere aggiornati. Tuttavia, mancano dettagli precisi a riguardo.

Inoltre, relativamente al processore, la società dovrebbe abbandonare del tutto i chip Exynos: ciò significa che anche a bordo di Samsung Galaxy S25 potremmo trovare un SoC Snapdragon a prescindere dal mercato di destinazione.