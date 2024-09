Google Pixel 9 Pro XL: c'è un fastidioso bug che coinvolge Gboard

Pixel 9 Pro XL, il nuovo smartphone di punta di Google, sta palesando alcune difficoltà con la registrazione dei tocchi sugli angoli dello schermo, in particolare quando gli utenti tentano di chiudere la tastiera Gboard premendo la freccia in giù situata nell’angolo in basso a sinistra.

Gboard non si chiude correttamente su Pixel 9 Pro XL

Questo pulsante di sistema, solitamente facile da cliccare grazie alla sua ampia area di attivazione, richiede ora che gli utenti premano esattamente sull’icona affinché la chiusura venga eseguita correttamente. Tale cambiamento può risultare scomodo, dato che spesso si chiude la tastiera senza prestare particolare attenzione alla precisione del clic. Curiosamente, il bug non sembra interessare le altre zone dello schermo di Google Pixel 9 Pro XL. Se un pulsante o un elemento dell’interfaccia si trova nel medesimo angolo, tende a rispondere normalmente. Questo fa pensare che il problema sia di natura software, escludendo un difetto hardware del display.

Alcuni utenti suggeriscono che un semplice riavvio dello smartphone potrebbe risolvere temporaneamente il problema: in molti casi, però, questo tende a ripresentarsi. Altri hanno trovato soluzioni alternative, tra cui utilizzare il gesto di scorrimento laterale per chiudere Gboard. È importante notare che questa anomalia non è stata riscontrata su altri modelli della stessa gamma, come il Pixel 9 Pro standard. Ciò rafforza l’ipotesi che il malfunzionamento sia specifico del Pixel 9 Pro XL e legato a un difetto software.

Google sembra essere al corrente della questione e probabilmente sta già lavorando per fornire una soluzione in tempi rapidi. Ci sono diverse discussioni aperte su Reddit, dove utenti con lo stesso problema hanno ricevuto risposte da rappresentanti ufficiali di Big G. Si attende quindi un aggiornamento software correttivo ma, nel frattempo, chiunque riscontri questo inconveniente sul proprio Google Pixel 9 Pro XL potrebbe affidarsi ad altre tastiere disponibili sul Play Store o eventualmente utilizzare metodi alternativi per procedere con la chiusura di Gboard.