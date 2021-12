Google Chrome: arriva una feature molto attesa su Android 12

Tra le moltissime novità introdotte da Google con il rilascio di Android 12 nel giorno della presentazione di Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro, c'è il supporto system wide degli screenshot estesi per tutte le app di sistema, o quasi. All'appello mancava il broswer web proprietario del colosso di Mountain View, ma in queste ore ci arrivano notizie che anche Google Chrome offre il pieno supporto agli screenshot estesi.

Google Chrome supporta gli screenshot estesi

Disponibile da ormai diversi anni su molti smartphone Android di altre marche – la MIUI e la One UI, ad esempio, supportano gli screenshot estesi da diverso tempo -, l'azienda statunitense ha lavorato per introdurre il supporto a livello di sistema solo con l'arrivo di Android 12. Purtroppo, però, per alcune incompatibilità tra le applicazioni WebView e la funzione, il browser di Google non ha potuto offrire questa feature ai suoi utenti.

Com'è possibile notare dalle immagini soprastanti, il supporto agli screenshot estesi di Google Chrome trova posto nell'ultima build (la versione 96) del browser di Google per tutti i dispositivi che montano Android 12 e anche Android 12L – a tal proposito, sapevate che Google ha rilasciato la Beta 1 di Android 12L?

Per sfruttare la funzionalità nel browser web basta premere la classica combinazione dei tasti per scattare uno screenshot e tappare sulla voce “Capture more" in basso. Se avete un device con Android 12 a portata di mano e utilizzate Google Chrome, vi consigliamo di correre sul Play Store a scaricare l'aggiornamento più recente.