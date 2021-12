God of War Ragnarok per PS4 e PS5, trapela una data di uscita?

God of War Ragnarok per PlayStation 4 e PlayStation 5 potrebbe uscire il 30 settembre 2022. È la data segnalata dal profilo Twitter “PlayStation Game Size“, che sarebbe riuscito a scovarla all'interno dei database del PS Store.

Ovviamente, come ammette lo stesso account, potrebbe trattarsi di un semplice placeholder: ovverosia una data indicativa utilizzata in via provvisoria prima di quella ufficiale. In ogni caso, potrebbe essere un ottimo indicatore del periodo di lancio del gioco.

God of War Ragnarok arricchirà l'autunno 2022 su PS4 e PS5?

Del resto, un possibile debutto autunnale per la nuova avventura di Atreus e Kratos non è per niente da escludere. Sony non ha ancora fornito una finestra di commercializzazione precisa per God of War Ragnarok, parlando di un generico 2022.

Considerato tuttavia che i primi mesi dell'anno sono “occupati” da Horizon Forbidden West (a febbraio) e Gran Turismo 7 (a marzo), è difficile ipotizzare una release così vicina anche per il prossimo God of War. Il periodo estivo sarebbe già un'ipotesi più realistica, che prenderebbe ancora più quota se si parla dell'autunno.

In attesa di saperne di più, e se ne parlerà sicuramente tra qualche mese, ricordiamo che God of War Ragnarok è il sequel diretto del capitolo lanciato nel 2018, che ha funzionato come una sorta di reboot dell'intera saga, almeno dal punto di vista del gameplay.

Riprenderemo dunque la storia da dove l'avevamo lasciata, cercando di scoprire il vero ruolo di Atreus in tutta la vicenda e di come Kratos cercherà di evitare la guerra con Asgard, pronto però a fronteggiare l'imminente arrivo del Ragnarok.

Sony Santa Monica parla di questo episodio come di un epilogo: potrebbe dunque chiudersi una lunga storia che dura dal primissimo capitolo lanciato nel 2005 per PlayStation 2, quando un furente Kratos bramava vendetta nei confronti degli Dei dell'Olimpo.

Il titolo è in lavorazione per PlayStation 4 e PlayStation 5 come progetto cross-gen ed è atteso nel 2022.