Il volante ufficiale di Gran Turismo 7 costa più di una PS5!

Si chiama Gran Turismo DD Pro ed è il primo volante ufficiale presentato da Fanatec per Gran Turismo 7, compatibile con PlayStation 4 e PlayStation 5.

L'accessorio, pensato per un pubblico esigente visto il prezzo finale, è dedicato espressamente alla saga, quindi potremo utilizzarlo eventualmente anche nell'attuale Gran Turismo Sport. A patto di spendere una cifra che, come spoilerato nel titolo, supera anche quella per portarsi a casa una PlayStation 5.

Gran Turismo 7, il DD Pro è per gli utenti più pretenziosi, ma a che costo!

Togliamoci subito il dente: il Gran Turismo DD Pro ha un prezzo di partenza di ben 699,95 euro, che sale nel caso volessimo scegliere configurazioni superiori che offrano una dotazione di accessori ancora più completa.

Una fascia di costo che inserisce il volante ovviamente tra le soluzioni semi-professionali, ideate per un pubblico che vuole godersi Gran Turismo 7 e Sport con il massimo del coinvolgimento.

All'interno della confezione troveremo tutto ciò che è necessario per iniziare a farsi una postazione di guida come si deve: volante, alloggiamento diretto sul motore e pedaliera in acciaio.

Il tutto funziona con la stessa tecnologia di trasmissione diretta vista nel modello CSL DD dedicato alle console Xbox. Il volante trasmette e riceve forza direttamente dall'albero di ingresso a cui è montato, piuttosto che a un albero secondario o un motore collegato tramite ingranaggi o cinghie. Questo permette di avere input più precisi e un force feedback più dettagliato e realistico rispetto ad altre soluzioni.

Il GT DD Pro può fornire una potenza di coppia con un picco di 5 Nm, che può arrivare fino a 8 Nm acquistando l'alimentatore aggiuntivo Boost Kit 180 venduto, manco a dirlo, a 149,95 euro.

La progettazione dell'accessorio è stata realizzata in collaborazione con Polyphony Digital, sviluppatore della serie Gran Turismo, con l'intento di offrire un oggetto che sfrutti al massimo le potenzialità offerte dai giochi.

Il volante ha dimensioni di 280 mm ed è composto in fibra di vetro e plastica, con un'eccellente dotazione di pulsanti per spostarsi tra i vari menu di gioco. Ritroviamo anche degli analogici di controllo aggiuntivi, utili per accedere alla gestione del display multifunzione, al controllo della trazione, bilanciamento dei freni, impostazioni del differenziale centrale e alle mappature del carburante.

Una grande striscia LED in cima al volante indica i giri del motore, mentre il display OLED bianco include le informazioni di sincronizzazione e telemetria del veicolo.

Sebbene sia sviluppato per PlayStation e la serie Gran Turismo, il GT DD Pro è comunque compatibile anche con PC e qualsiasi gioco di corse.

Il lancio del volante è atteso per marzo, con i pre-ordini già aperti sul sito ufficiale. Il 4 dello stesso mese è previsto ovviamente il debutto di Gran Turismo 7, in lavorazione per PlayStation 4 e PlayStation 5.