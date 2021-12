Horizon Forbidden West non esagererà con la violenza, secondo l'ESRB

Horizon Forbidden West avrà degli elementi di violenza come il suo predecessore, ma resterà comunque un prodotto adatto anche agli adolescenti.

A stabilirlo è l'ESRB, l'ente statunitense che valuta i videogiochi per i loro contenuti inserendoli in un'apposita fascia di età. Nel caso dell'esclusiva PlayStation la classificazione ottenuta è quella del pubblico “Teen“, con sangue, linguaggio scurrile, uso di alcool e violenza tra gli elementi sottolineati.

La valutazione è accompagnata da una descrizione che ci permette di scoprire integralmente cosa dobbiamo aspettarci in questo senso dal sequel di Horizon Zero Dawn:

“Questo è un gioco action adventure in cui i giocatori assumono il ruolo di un'eroina (Aloy) in viaggio per scoprire la fonte di un misterioso segnale. Da una prospettiva in terza persona, gli utenti attraversano ambienti e paesaggi post-apocalittici, completano missioni, interagiscono con i personaggi e si impegnano in combattimenti contro tribù nemiche e creature robotiche. Possono utilizzare fionde, archi, giavellotti e lance per uccidere i nemici in scontri frenetici.“