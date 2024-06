Gemini: l'app arriva in Italia, in download per Android

L’applicazione ufficiale Android di Gemini, il nuovo assistente IA di Google, è ora ufficialmente disponibile in Italia per il download da Play Store. Il nostro paese è presente nell’elenco di quelli che la stanno ricevendo proprio in queste ore, insieme al Regno Unito e ad altri territori.

L’app di Gemini per Android disponibile in Italia

È possibile interagire con l’intelligenza artificiale, all’interno dell’app, attraverso diverse modalità, digitando una domanda o una richiesta, parlando oppure aggiungendo un’immagine. Ad esempio, in caso di necessità, si può scattare una fotografia della gomma dell’auto bucata per ottenere informazioni su come cambiarla. Ancora, gli si può chiedere aiuto per scrivere un messaggio di ringraziamento.

Una volta scaricata e installata l’applicazione, al primo avvio è necessario attivare Gemini. Dopodiché, alcune schermate sintetizzano le sue funzionalità più importanti tra quelle integrate.

È possibile accedere al nuovo assistente IA su Android scorrendo con il dito verso destra, premendo il pulsante di accensione su alcuni smartphone o pronunciando Ehi Google . Le modalità di attivazione dipendono comunque dal modello del telefono.

Il gruppo di Mountain View ha intenzione di arricchire Gemini con le funzionalità in passato offerte dall’Assistente Google, ad esempio quelle per impostare un timer, per effettuare chiamate e per creare un promemoria. L’elenco è in continuo aggiornamento.

Scrivi, carica una foto o parla con l’IA

Nel corso del breve test condotto per questo articolo, abbiamo chiesto a Gemini quando inizieranno gli Europei di calcio. Ecco la risposta.

Come già sottolineato, si può caricare un’immagine, ponendo una domanda relativa al suo contenuto. Un’alternativa è quella che permette di attivare il microfono e parlare con l’IA.

Tuttavia, la raccomandazione è come sempre quella di non fidarsi troppo dell’intelligenza artificiale. Spesso i risultati restituiti sono imprecisi o non corretti, come recita l’avviso mostrato nella parte inferiore della schermata.

Gemini potrebbe mostrare informazioni imprecise, anche riguardo a persone, quindi verifica le sue risposte.

Presto anche su iOS, nell’app Google

Per quanto riguarda iOS, invece, l’accesso a Gemini sarà implementato direttamente nell’applicazione di Google, entro le prossime settimane.

La versione desktop rimane invece sempre raggiungibile all’indirizzo gemini.google.com, da qualsiasi browser.