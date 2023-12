Garmin Venu 2S: incredibile SCONTO del 30% su Amazon

Se sei alla ricerca di un compagno affidabile per la tua salute e il tuo fitness, non cercare oltre: il Garmin Venu 2S è l’epitome della tecnologia indossabile, e oggi puoi portartelo a casa con uno sconto incredibile del 30% su Amazon. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 281,50 euro, anziché 399,99 euro.

Garmin Venu 2S: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Una delle caratteristiche che rende il Venu 2S davvero straordinario è la sua autonomia. Con una durata della batteria fino a 10 giorni in modalità smartwatch e fino a 7 ore in modalità GPS con musica, non dovrai più preoccuparti di rimanere senza carica quando ne hai più bisogno. La ricarica rapida e la modalità risparmio batteria sono la ciliegina sulla torta, garantendo un uso continuo senza interruzioni.

Il Venu 2S sfoggia un display AMOLED da 1,3″ ultra-luminoso, con opzione always-on e protezione Corning Gorilla Glass 3. La lunetta in acciaio inox e il cinturino in silicone conferiscono un tocco di eleganza a questo strumento tecnologico di ultima generazione.

Con sensori cardio e SpO2, il Venu 2S offre un monitoraggio completo della tua salute. Misura il tuo livello di stress, l’età fitness, la qualità del sonno, e altro ancora. Con funzioni come Body Battery e il monitoraggio del ciclo mestruale e della gravidanza, avrai a disposizione un quadro completo della tua salute.

Con oltre 25 app pre-caricate per sport all’aperto e indoor, il Venu 2S è perfetto per ogni appassionato di fitness. Piani di allenamento gratuiti con Garmin Coach, workout predefiniti per yoga, pilates, cardio e forza funzionale con animazioni direttamente sul display renderanno ogni tua sessione di allenamento un’esperienza ottimale.

Non è solo uno strumento per il fitness, ma anche uno smartwatch completo. Ricevi notifiche direttamente sul display, paga in modo contactless con Garmin Pay e ascolta la tua musica preferita senza portare con te lo smartphone, grazie alla memoria interna dedicata e alle app Spotify, Deezer e Amazon Music. Personalizza il quadrante e scarica nuove app dalla Connect IQ Store.

Cogli l’opportunità di migliorare la tua vita e il tuo fitness con il Garmin Venu 2S – un concentrato di tecnologia indossabile che puoi avere oggi a un prezzo irresistibile su Amazon. Non lasciarti sfuggire questa occasione e fallo subito tuo al prezzo speciale di soli 281,50 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.