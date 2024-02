Garmin Venu 2 Plus in offerta: elegante e tante funzionalità premium

Il Garmin Venu 2 Plus è uno smartwatch che offre una serie di funzionalità avanzate per un’esperienza completa. Con il microfono e la cassa acustica integrata, puoi effettuare chiamate direttamente dal polso o rispondere ai messaggi vocalmente, se associato al tuo smartphone. Oggi è in offerta su Amazon, dove può essere tuo per solamente 319€ (anziché 449€)!

Il display Amoled da 1,3″ è ultra-luminoso e offre un’opzione always-on, con protezione Corning Gorilla Glass 3. Il design elegante è completato dalla lunetta in acciaio inox e dal cinturino in silicone.

Grazie ai sensori cardio e SpO2, il Venu 2 Plus offre un monitoraggio 24/7 completo, includendo funzioni come activity tracking, Body Battery, monitoraggio dello stress, età fitness, respirazione, monitoraggio del sonno, ciclo mestruale e gravidanza.

Per gli amanti dello sport, sono presenti oltre 25 app precaricate per attività all’aperto e indoor, con piani di allenamento gratuiti e workout predefiniti di yoga, pilates, cardio e forza funzionale con animazioni degli esercizi direttamente sul display.

Come smartwatch completo, il Venu 2 Plus consente di visualizzare le notifiche, effettuare pagamenti in modalità contactless con Garmin Pay e ascoltare la musica preferita senza smartphone grazie alla memoria interna dedicata e alle app Spotify, Deezer e Amazon Music. Personalizza l'esperienza secondo le tue preferenze.

