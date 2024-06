Garmin Lily 2 in offerta a 254€: monitora anche ciclo e gravidanza

Il Garmin Lily 2 è attualmente in offerta su Amazon a 254,00€, con uno sconto del 9% rispetto al prezzo consigliato di 279,99€. Questo smartwatch combina un design raffinato e squisitamente femminile con funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica.

Il Garmin Lily 2 si distingue per il suo design elegante e compatto. Il display circolare da 1 pollice con risoluzione di 240 x 201 pixel è protetto da vetro Corning Gorilla Glass 3, offrendo durabilità e resistenza ai graffi. La cassa e la lunetta in alluminio anodizzato aggiungono un tocco di classe al dispositivo. Le opzioni di cinturini intercambiabili sono varie e permettono di personalizzare facilmente lo smartwatch in base al proprio stile​.

Il Garmin Lily 2 è dotato di una vasta gamma di funzionalità per il monitoraggio della salute, inclusi il rilevamento della frequenza cardiaca, la misurazione della saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2), la respirazione e il monitoraggio del sonno. La funzione Body Battery aiuta a monitorare i livelli di energia durante il giorno, mentre il dispositivo tiene traccia anche del ciclo mestruale e della gravidanza tramite l’app Garmin Connect.

Nel complesso, si tratta di un alleato prezioso per il benessere femminile. Non farti scappare questa offerta e rivoluzione subito il tuo stile di vita: il Garmin Lily 2 oggi è tuo ad un ottimo prezzo!