Apple Watch 10: questo modello ha sensori per la salute mai visti prima

Un prototipo inedito dell’Apple Watch 10 è recentemente apparso online, svelando funzionalità che non hanno mai raggiunto la versione finale.

Nelle immagini diffuse da @StellaFudge, questo dispositivo di test integra una serie di sensori sanitari innovativi, tra cui un misterioso anello luminoso, mai visto prima su uno smartwatch Apple.

A cosa servono i nuovi sensori presenti su Apple Watch 10?

Immagini

Anche la disposizione interna dei componenti è molto diversa rispetto al modello commerciale di Apple Watch 10: i sensori per la frequenza cardiaca e il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue risultano più compatti, mentre tra il modulo ECG e gli altri rilevatori spicca un cerchio aggiuntivo di LED, la cui utilità rimane ancora sconosciuta.

Secondo le ipotesi più accreditate, Apple potrebbe aver sperimentato nuove tecnologie per il monitoraggio della pressione sanguigna o della glicemia, due ambiti su cui l’azienda lavora da tempo. Il prototipo, perfettamente funzionante, monta una versione interna di watchOS 11.1 datata ottobre 2024, ma la mancanza delle classiche app per la salute rende impossibile determinare con certezza lo scopo del nuovo sensore. Tuttavia, è evidente che il team di sviluppo fosse ancora impegnato in test avanzati a ridosso del lancio ufficiale, il che suggerisce che alcune di queste tecnologie potrebbero essere state messe in standby per i futuri modelli.

Questa scelta appare ancora più curiosa se si considera che l’Apple Watch 10, alla fine, si è limitato principalmente a un restyling estetico, con una cassa più sottile e un display leggermente più ampio, senza però introdurre innovazioni significative in ambito sanitario. Mentre concorrenti del calibro di Samsung e Huawei continuano a spingere l’asticella, con funzionalità mediche sempre più avanzate, Apple sembra aver adottato un approccio più cauto: tuttavia, questo leak dimostra come i laboratori di Cupertino siano tutt’altro che inattivi, ma le tempistiche relative all’effettiva integrazione di tali funzionalità resta il vero punto interrogativo.