Garmin Instinct 2S Solar in offerta: resistente, tante funzionalità avanzate e un prezzo bomba

Il Garmin Instinct 2S Solar è uno smartwatch robusto e versatile, progettato per resistere alle condizioni più estreme. Con una cassa in polimero rinforzato in fibra, vetro Gorilla Glass resistente ai graffi e impermeabilità fino a 100 metri, è chiaramente destinato a chi ama le avventure all’aperto. Oggi può essere tuo ad un ottimo prezzo: lo paghi 318€ invece di 399,99€ – risparmi il 20%. Nella stessa pagine troverai tantissime altre versioni di questo smartwatch, con scontistiche altrettanto interessanti!

Il design dell’Instinct 2S Solar è compatto e leggero, con una dimensione di 40mm e un peso di soli 43g, rendendolo comodo anche per i polsi più piccoli. Il display monocromatico transflettivo è visibile alla luce solare diretta, garantendo leggibilità in ogni condizione. La risoluzione migliorata rispetto alla serie precedente offre una maggiore nitidezza e dettagli più fini sui quadranti personalizzabili.

Questo smartwatch è ricco di funzionalità avanzate. Include il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, la misurazione della saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2), il monitoraggio del sonno e lo stress tracking. Per gli sportivi, supporta oltre 40 modalità sportive, compresi sport acquatici come il surf, grazie alla sua capacità di tracciare le onde e la velocità.

Una caratteristica distintiva è la ricarica solare, che può prolungare la durata della batteria fino a 51 giorni in modalità smartwatch con esposizione solare adeguata. In modalità GPS, la durata può raggiungere le 48 ore, rendendolo ideale per escursioni e attività di lunga durata​.

È compatibile con l’app Garmin Connect, che consente di visualizzare e analizzare dati dettagliati su allenamenti, salute e attività quotidiane. L’orologio offre anche notifiche smart, pagamenti contactless con Garmin Pay e funzionalità di sicurezza come il rilevamento di incidenti e l’assistenza emergenziale​. Per tutti questi motivi, ti suggerisco di non farti assolutamente scappare questa offerta: rimane ancora pochissimo tempo!