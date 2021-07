Si parla sempre più spesso del Samsung Galaxy Z Flip 3. Nonostante la mancanza di una conferma ufficiale, Internet è ricco di tanti leaks e rumor a riguardo.

Samsung Galaxy Z Flip3: un veloce recap

L'azienda tecnologica sudcoreana si sta preparando per svelare i nuovi telefoni Android per il secondo trimestre del'anno. Il Galaxy Z Flip 3 è uno di questi. Il device sarà rappresenterà la terza generazione del dispositivo flip dell'azienda.

La maggior parte dei pieghevoli, incluso il Galaxy Z Fold, si concentra sull'offrire un'esperienza combinata fra telefono e tablet in un unico dispositivo. Samsung ha pubblicizzato il Galaxy Z Flip come un telefono a conchiglia dalla tecnologia aggiornata. Il device ha riscosso un'enorme popolarità negli Stati Uniti così come nel resto del mondo.

Ci sono state molte speculazioni sul design del Galaxy Z Flip 3. I predecessori del telefono in arrivo sembravano identici l'uno all'altro, ma è probabile che il nuovo modello adotti un nuovo design. Il 29 giugno, GizNext ha fatto trapelare i rendering di Z Flip 3, suggerendo alcuni notevoli cambiamenti rispetto alle generazioni passate.

La parte posteriore del device in arrivo sfoggerà una tinta bicolor che comprende una parte superiore nera e una sfilza di altre opzioni di colore al di sotto. Secondo quanto riferito, Samsung offrirà al telefono otto colorazioni, tutte molto accattivanti.

Sul retro del device dovrebbe essere presente un display di copertura da 1,9 pollici. Si tratta di un aggiornamento significativo, considerando che Z Flip e Z Flip 5G sono dotati di un pannello da 1,1 pollici. Inoltre, il pannello principale potrebbe attestarsi sui 6,7 pollici, contenendo al suo interno un foro per la fotocamera selfie.

Il Galaxy Z Flip 3 dovrebbe disporre del più potente processore di Qualcomm, lo Snapdragon 888. I rendering trapelati mostrano il telefono con due fotocamere posteriori. Samsung potrebbe utilizzare gli stessi sensori utilizzati sul Galaxy S21.

A febbraio, SamMobile ha indicato che il Galaxy Z Flip 3 sarebbe stato messo in vendita in due opzioni di archiviazione, una da 128 GB di ROM e una da 256 GB, entrambe abbinate ad almeno 6 GB di RAM. A parte questo, il prossimo telefono pieghevole dovrebbe presentare una batteria più grande. Tuttavia, si noti che i predecessori erano dotati di batterie da 3.300 mAh.

Rapporti precedentemente emersi suggerivano che il Galaxy Z Flip 3 sarebbe stato venduto al dettaglio per soli 999 dollari. Tuttavia, i rendering trapelati da GizNext affermano che il dispositivo sarà commercializzato a 1400 dollari, il medesimo costo dei modelli precedenti.,

Alcune fonti suggeriscono che Z Flip 3 sarà annunciato a luglio. Altri affermano che sarà annunciato ad agosto. Tuttavia, sembra che il tanto atteso telefono arriverà sugli scaffali dei negozi prima della fine dell'estate.

