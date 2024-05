iPhone 15 Pro cala di prezzo con questa nuova OFFERTA FLASH (-337€)

iPhone 15 Pro è sempre di più lo smartphone da comprare oggi per tutti gli utenti alla ricerca di un modello compatto e potente. Il rapporto qualità/prezzo, infatti, schizza alle stelle con la nuova offerta eBay disponibile in questo momento che, grazie al codice sconto PSPRMAY24, permette l’acquisto al prezzo scontato di 902 euro, con uno sconto di 337 euro rispetto al prezzo praticato dall’Apple Store (1.239 euro). Da notare che in offerta c’è anche la versione da 256 GB che viene proposta al prezzo scontato di 1.009 euro, con ben 360 euro di sconto. Entrambe le versioni sono acquistabili in 3 rate senza interessi, pagando con PayPal, e hanno 24 mesi di garanzia.

iPhone 15 Pro: il top di gamma compatto da prendere

Con iPhone 15 Pro è possibile acquistare il top di gamma compatto più interessante del momento, in grado di abbinare prestazioni al top con tanta efficienza. Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,1 pollici, con l’immancabile presenza della Dynamic Island, oltre che il SoC Apple A17 Pro con processo produttivo a 3 nm. Il sistema operativo è iOS. Lo smartphone ha anche una tripla fotocamera posteriore ed è protetto dal sistema Face ID.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRMAY24, in questo momento, è possibile acquistare iPhone 15 Pro al prezzo scontato di:

Entrambe le varianti dello smartphone di Apple sono disponibili anche con un pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. Da notare, inoltre, che l’iPhone ha 24 mesi di garanzia.