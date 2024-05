Honor 200 Lite: ottieni 20 euro di bonus subito

Sul sito ufficiale di Honor il nuovo medio gamma Honor 200 Lite è in offerta a 309,90 euro, grazie al bonus Trade-in del valore di 20 euro. Tale bonus viene riconosciuto al carrello senza dover restituire il proprio vecchio dispositivo. In più è possibile scegliere se pagare in un’unica soluzione o in tre rate a interessi zero. Se si intende pagarlo a rate, c’è anche la possibilità di richiedere il finanziamento a tasso zero in 24 rate con Agos. Infine, confermiamo che le spese di spedizione sono gratuite.

Honor 200 Lite in offerta a 209,90 euro sul sito Honor

Presentato in via ufficiale ad inizio maggio, il modello 200 Lite di Honor ha raccolto da subito consensi unanimi tra gli addetti ai lavori. In particolare, display, isola dinamica e design sono i suoi principali punti forza, per un telefono che conferma tutti i progressi compiuti dall’azienda asiatica nel corso dell’ultimo anno.

Nonostante il display debba fare i conti con misure importanti (6,7 pollici), il 200 Lite regala un’ottima ergonomia, grazie alla curvatura degli angoli piuttosto pronunciata. Un design promosso a pieni voti anche per l’isola dinamica, che va a richiamare inevitabilmente gli ultimi modelli di iPhone.

A proposito di display, il nuovo medio gamma di Honor monta un ottimo pannello AMOLED con risoluzione 2412 x 1080 pixel, refresh rate dinamico fino a 90 Hz e una luminosità di picco a 2000 nits. Bene anche il comparto camere: l’ottica principale da 108 megapixel offre scatti brillanti in qualsiasi condizione di luce. Da segnalare come chicca la modalità PRO, in grado di proporre regolazioni manuali complete, andando dunque ben al di là di ogni più rosea aspettativa in questa fascia di prezzo.

