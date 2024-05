Galaxy Watch, con One UI 6 Watch arriva anche l'AI (e nuove funzioni)

L’Intelligenza Artificiale di Samsung sbarca anche su Galaxy Watch: ad annunciare l’arrivo di Galaxy AI anche sulla prossima lineup di dispositivi smart da polso è stato proprio il colosso sudcoreano. Tra i vantaggi, Samsung promette nuove funzionalità, maggiore precisione e accuratezza nelle metriche, con algoritmi ancora più sviluppati.

Le nuove funzionalità, tra parametri e attività

L’obiettivo, fa sapere Samsung, è quello di fornire un’esperienza migliorata. Grazie all’AI saranno disponibili nuove funzionalità, in grado di fornire informazioni più accurate e complete. Tra le prime svelate ci sono Energy Score e Wellness Tips.

La prima offre un’analisi combinata di parametri (sonno, attività, frequenza cardiaca) in grado di restituire maggiore comprensione delle proprie condizioni fisiche. La seconda, invece, mette a disposizione suggerimenti motivazionali, approfondimenti e indicazioni basate sui propri obiettivi specifici.

Samsung migliorerà, inoltre, l’algoritmo AI legato all’analisi del sonno: lo smartwatch ne analizzerà più accuratamente e dettagliatamente la qualità, attraverso parametri aggiuntivi come movimenti, frequenza cardiaca e respiratoria. Non mancheranno anche le funzionalità per il fitness, con misurazioni intelligenti e nuovi parametri legati alla frequenza cardiaca e all’attività fisica.

Nello specifico, oltre ai cinque livelli di intensità di corsa, saranno introdotti i seguenti parametri: Aerobic Threshold (AT) / Anaerobic Threshold (AnT) Heart Rate Zone, in grado di supportare e analizzare al tempo stesso le prestazioni della corsa, e Functional Threshold Power (FTP) che permette ai ciclisti di allenarsi come professionisti utilizzando un’analisi di dati AI.

Allenarsi diventerà una routine a tutti gli effetti

Sarà disponibile anche la nuova Workout Routine, che combina vari esercizi di allenamento personalizzato. Ultima, ma non per importanza, la funzionalità Race: utile per mantenere i propri progressi, confrontarli con quelli passati e restare motivati durante l’allenamento fisico.

Tutte queste novità saranno rese disponibili nella prossima lineup di Galaxy Watch, che supporteranno il nuovo sistema operativo One UI 6 Watch, disponibile entro la fine del 2024. Samsung fa sapere, inoltre, che un numero limitato di utenti avrà l’opportunità di accedere in anticipo al programma beta: occhi puntati, dunque, sui prossimi smartwatch.