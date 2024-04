Galaxy S24 Ultra a 699€ con Trade In + codice promo Samsung (offerta lampo)

Insieme al Galaxy S24 a 9 euro, fino a domenica 14 aprile è possibile acquistare anche il Galaxy S24 Ultra a soli 699 euro invece di 1.619 euro. La promozione disponibile sul sito ufficiale di Samsung a questa pagina prevede fino a 720 euro di valutazione con il servizio Trade In, a cui si sommano 200 euro di sconto grazie al codice promo GALAXY4U.

Di seguito ti spieghiamo come funziona Samsung Trade In, l’opzione che consente di ottenere una valutazione sull’usato fino a 720 euro. In questo modo sarai sicuro di non sbagliare quando aggiungerai il prodotto al carrello.

Come avere il Galaxy S24 Ultra a 699 euro grazie all’ultima promozione di Samsung

Per ottenere l’S24 Ultra Titanium Green da 512GB a 699 euro anziché 1.619 euro devi avere un dispositivo usato che ti permetta di beneficiare della valutazione massima di 720 euro. Detto questo, collegati alla pagina dedicata alla promo, seleziona il modello desiderato e attiva l’opzione Samsung Trade In (fai clic su “Sì grazie”).

Nella nuova pagina che si apre scegli Galaxy Now! Credito immediato, in modo da ricevere subito la valutazione. Non ti resta ora che compiere la prevalutazione, indicando il modello di smartphone in tuo possesso: l’importo della prevalutazione sarà da subito usufruibile a carrello, insieme allo sconto di 200 euro regalato dal codice promo GALAXY4U.

Completa quindi l’ordine, dopodiché invia il dispositivo usato per la valutazione effettiva, che andrà a confermare o meno il valore della prevalutazione: qualora l’importo non coincida, riceverai un accredito o un addebito sulla carta usata per l’acquisto.

La promozione termina il 14 aprile. Il consiglio è quello di non indugiare oltre, il rischio è infatti quello di arrivare quando già non ci sarà più disponibilità. A questo proposito, ti confermiamo che la pagina della promo su Galaxy S24 Ultra a 699 euro è la seguente.