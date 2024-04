Galaxy S24 a 9€ (!) con la super valutazione usato di Samsung

Nel titolo non c’è alcun errore, dunque è tutto vero: con l’ultima offerta di Samsung, che unisce la supervalutazione dell’usato fino a 720 euro a un codice promo esclusivo (GALAXY4U) del valore di 200 euro, puoi acquistare il Galaxy S24 (nelle colorazioni Jade Green e Sandstone Orange, entrambe da 128 GB) a soli 9 euro.

E il nuovo top di gamma compatto di Samsung non è nemmeno il solo. Partecipano alla promozione Trade In anche i modelli S24+ Jade Green da 512 GB e S24 Ultra Titanium Green da 512 GB, acquistabili rispettivamente a 389 euro (anziché 1.309 euro) e 699 euro (anziché 1.619 euro).

Come avere il Galaxy S24 a 9 euro

Per prima cosa collegati alla pagina dedicata alla promo Samsung, seleziona il modello che desideri e accanto alla sezione Samsung Trade In clicca su Sì grazie.

Nella nuova schermata che si apre seleziona Galaxy Now! Credito immediato per ricevere subito la valutazione del tuo dispositivo usato. Ti ricordiamo che l’opzione è valida soltanto se usi la carta di credito, in alternativa scegli Samsung+ Valore per usare qualsiasi altro metodo di pagamento.

Indica ora il modello del disposito usato per effettuare la prevalutazione, aggiungendo l’IMEI o il codice seriale e rispondendo ad alcune domande sull’attuale stato del telefono. Completa quindi l’ordine del nuovo Samsung Galaxy beneficiando a carrello della valutazione corrispondente alla prevalutazione, senza dimenticare di aggiungere prima il codice promo GALAXY4U per ottenere ulteriori 200 euro di sconto.

Dopodiché spedisci il dispositivo usato per la valutazione entro 15 giorni dalla sottoscrizione del Modulo di Cessione. Qualora la valutazione confermi il valore della prevalutazione, riceverai un’email di conferma. Nel caso invece la valutazione sia superiore alla prevalutazione, dovrai indicare l’IBAN per ricevere l’accredito della differenza. Infine, qualora la valutazione sia inferiore, riceverai un addebito diretto sulla cartta di credito.

L’offerta lampo di Samsung è valida fino a domenica 14 aprile. Ti confermiamo che puoi avere il nuovo Galaxy S24 (del valore di 929 euro) a soli 9 euro grazie alla super valutazione dell’usato fino a 720 euro e con l’utilizzo del codice promo GALAXY4U da 200 euro. Collegati a questa pagina e completa la procedura descritta qui sopra.