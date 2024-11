La funzione di registrazione delle chiamate di iOS 18.1 è una svolta

Con ogni nuova versione di iOS, Apple introduce una serie di aggiornamenti e miglioramenti significativi. L’aggiornamento a iOS 18.1 non fa eccezione, portando con sé una novità particolarmente rilevante: la possibilità di registrare le chiamate telefoniche. Prima di questo aggiornamento, registrare una chiamata richiedeva un processo complesso e poco pratico.

La registrazione delle chiamate può risultare estremamente utile in diverse situazioni. Ad esempio, può essere fondamentale per documentare una conversazione importante con il proprio capo o un collega, o per conservare informazioni rilevanti discusse durante una telefonata. Questa funzionalità è particolarmente vantaggiosa per i giornalisti, che possono utilizzarla per registrare interviste telefoniche in modo semplice e diretto.

Sicuramente, oltre l’uso effettivo, l’aggiornamento a iOS 18.1 introduce una funzionalità che semplifica notevolmente il processo di registrazione delle chiamate, rendendolo accessibile e pratico, ma non per tutti gli utenti. Ecco come funziona la registrazione delle chiamate di iOS 18.1.

Registrare le chiamate su iPhone: come con la versione iOS 18.1

La versione iOS 18.1 ha introdotto una serie di novità interessanti che migliorano ulteriormente le funzionalità già presenti su iPhone, ma non solo. Infatti, gli aggiornamenti periodici di iOS sono fondamentali per risolvere problemi, introdurre nuove funzionalità e aggiornare quelle esistenti. Tuttavia, per beneficiare di queste novità, è necessario aggiornare il proprio dispositivo alla versione più recente disponibile.

Aggiornare il proprio iPhone è un processo semplice e pratico. Se l’aggiornamento automatico non è attivo, è possibile procedere manualmente accedendo alle Impostazioni, selezionando “Generali” e poi “Aggiornamento Software”. In questa sezione, è possibile verificare la disponibilità dell’ultimo aggiornamento e controllare eventuali problemi di aggiornamenti bloccati dovuti, ad esempio, alla mancanza di spazio disponibile sul dispositivo. Questa pagina è essenziale per controllare tutti gli aggiornamenti e mantenere il proprio dispositivo aggiornato, così da sfruttare tutte le nuove funzionalità introdotte con l’ultima versione, come nel caso di iOS 18.1.

Una delle novità più rilevanti di iOS 18.1 è la possibilità di registrare le chiamate telefoniche, ma sono molte altre le novità introdotte con l’aggiornamento, come nuovi modi per personalizzare e organizzare il proprio iPhone, inclusa la schermata Home e il Centro di Controllo. Anche le applicazioni Foto e Messaggi beneficiano di miglioramenti significativi, proprio come la registrazione delle chiamate.

Infatti, la registrazione delle chiamate è particolarmente utile per tenere traccia delle informazioni ottenute durante una conversazione telefonica. Sicuramente però, è importante sottolineare che, in molti casi, la registrazione deve essere autorizzata sia da chi effettua la chiamata che da chi la riceve. È sempre buona norma informare l’interlocutore che la chiamata verrà registrata, rispettando le normative sulla privacy e le leggi vigenti nel paese in cui si utilizza questa funzione. In ogni caso, una volta avviata la registrazione, verrà inviato un avviso che informerà tutti i partecipanti della chiamata riguardo alla registrazione in corso.

Registrazione della chiamata su iPhone: utilità e modalità di attivazione

La registrazione delle chiamate è una novità importante, come detto precedentemente, per diverse motivazioni e situazioni, sia lavorative che personali. Un’importante nota positiva è che non richiede l’uso di applicazioni di terze parti. Questa funzionalità permette di velocizzare un processo che in passato richiedeva passaggi più complessi e lunghi. Ora, tutto è automatico, nello specifico, l’icona per la registrazione delle chiamate sarà presente ogni volta che si avvia una telefonata, riducendo la necessità di scrivere a mano o segnare appunti importanti durante una comunicazione.

Inoltre, non è necessario scaricare alcuna applicazione aggiuntiva; basta semplicemente iniziare a registrare una chiamata direttamente dalla schermata di chiamata.

Come usare la registrazione delle chiamate su iPhone

La registrazione delle chiamate su iPhone è non solo utile, ma anche estremamente pratica da attivare. Una volta effettuata una chiamata, è possibile visualizzare sulla schermata della telefonata una piccola icona a forma di onda sonora nell’angolo in alto a sinistra dello schermo, appena sopra la foto profilo del contatto. Toccando questa icona, si attiverà un conto alla rovescia, durante il quale Siri annuncerà a entrambe le parti che la chiamata verrà registrata. Una volta avviata la registrazione, questa sarà visibile al centro dello schermo.

L’attivazione è quindi pratica e veloce, ma non finisce qui. Durante la telefonata, è possibile premere sul pulsante per interrompere la registrazione in qualsiasi momento, oppure si può semplicemente registrare l’intera chiamata e riagganciare come di consueto. Per quanto riguarda il salvataggio, dopo la registrazione della chiamata sarà possibile accedere all’app Note, selezionare la cartella “Registrazione Chiamate” e scegliere la registrazione desiderata per ascoltarla e visualizzare la trascrizione generata automaticamente.

Oltre alla praticità di questa nuova funzione, è importante sottolineare che è completamente gratuita, se pur non disponibile per tutti, e non richiede l’uso di app di terze parti o abbonamenti extra. Inoltre, non c’è il timore di incorrere in problemi legati alla registrazione, poiché Siri informerà automaticamente entrambe le parti della chiamata che la registrazione è in corso, dove questo è consentito. Questo garantisce una registrazione sicura, pratica e semplice con un solo clic.

In pratica, è possibile dire che la registrazione delle chiamate su iOS 18.1 rappresenta un significativo miglioramento che semplifica notevolmente la gestione delle comunicazioni telefoniche, offrendo agli utenti un modo efficiente e pratico per conservare informazioni importanti senza dover ricorrere a soluzioni complicate o lunghe per quanto riguarda le tempistiche. Tuttavia, ci sono dei limiti da conoscere per quanto riguarda la presenza di questa funzione: ecco quali.

Registrazione della chiamata: non disponibile in Italia

La funzione di registrazione delle chiamate è sicuramente interessante, ma purtroppo non è disponibile per tutti. Come risulta dal sito ufficiale di Apple, la funzionalità di registrazione delle chiamate non è attualmente disponibile nell’Unione Europea, in Azerbaijan, Bahrein, Egitto, Iran, Iraq, Giordania, Kuwait, Marocco, Nigeria, Oman, Pakistan, Qatar, Russia, Arabia Saudita, Sud Africa, Turchia, Emirati Arabi Uniti e Yemen.

Anche in Italia, al momento, secondo le leggi sulla privacy, la funzione di registrazione integrata non è attualmente disponibile. Questo significa che gli utenti in questi paesi non possono usufruire di questa comoda funzionalità direttamente dal proprio iPhone.